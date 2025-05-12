Ampute Futbol 1. Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Bağcılar Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi. Ampute futbol takımını tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Maddi ve manevi olarak her zaman takımımızın yanındayız. Önümüzdeki yıl Süper Lig'de başarılar diliyorum" dedi.

2024-2025 sezonunda Ampute Futbol 1. Ligi'de mücadele eden Bağcılar Belediyesi Ampute Futbol Takımı, hafta sonu Ankara'da deplasmanda son maçına çıktı. Keçiören Belediyesi Bağlumspor Ampute Spor Kulübü'yle karşılaşan Bağcılar Belediyesi, maçı 4-2 kazandı. Bu skorla birlikte Bağcılar Belediyesi Ampute Futbol Takımı, ikinci olarak Süper Lig'e yükseldi.

İkincilik kupasını kaldırdılar

Maçın bitiş düdüğünün ardından stadyum, coşkulu görüntülere sahne oldu. Futbolcular, galibiyet sevincini büyük bir coşkuyla kutladı. Takım, ikincilik kupasını müzesine getirdi. Ampute futbol takımını kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Sporcularımız bize büyük bir gurur yaşattılar. İlçemiz adına kendilerini tebrik ediyorum. Maddi ve manevi olarak her zaman takımımızın yanındayız. Önümüzdeki yıl Süper Lig'de başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL