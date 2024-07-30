Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi\'nden Ahşap Yakma Sanatı Geliri

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Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinden Fidan Kayıkçı'nın (52), hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatı gelir kapısı oldu. Kayıkçı, yaptığı eserlerin satışından elde ettiği gelirle üniversitede okuyan kızının masraflarını karşılıyor.

Bağcılar'da yaşayan 52 yaşındaki Fidan Kayıkçı, 6 yıl önce Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ne kayıt yaptırdı. Hobi olarak ahşap yakma sanatıyla ilgilenen Kayıkçı, geçen sürede kendini geliştirdi. Kendisine ahşap yakma sanatını meslek edinen Kayıkçı'nın el işleri önce yakın çevresinden daha sonra ise yurtiçi ve yurtdışından alıcı bulmaya başladı.

"Burası bana iyi geldi"

Kursun kendisine hem maddi hem de manevi anlamda çok büyük katkılar sağladığını söyleyen Kayıkçı, "Buraya başlamadan önce içine kapanık biriydim. Kimseyle iletişimim yoktu. Aşırı asık yüzlüydüm kimseyle konuşmazdım. Benimle de konuşulmasını istemezdim. Burası bana iyi geldi. Şu anda çok iyiyim. Kullandığım ilaçlar da vardı artık kullanmıyorum. Tanıştığım hocam ve arkadaşlarım sayesinde sosyalleştim" dedi.

"Üniversitede okuyan kızıma destek oluyorum"

Ahşap yakma sanatına da ilgi duyduğunu dile getiren Kayıkçı, "Zamanla eserler ortaya çıkarmaya başladım. Hobi olarak yaptığım bu sanat, şimdi benim adeta işim haline geldi. Kazandığım parayla hem eve ekonomisine katkı sağlıyorum hem de üniversitede okuyan kızıma destek oluyorum. Kıyafet, yemek, ulaşım her ne konuda olursa olsun ona maddi olarak yardımcı oluyorum" diye konuştu.

Yetenekleri keşfetme imkanı sunuyor

Kursiyerlerin emeklerinin karşılığını almalarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'miz ilçede yaşayan kadınlara yeteneklerini keşfetme imkanı sunuyor. Her kursiyerimiz kendine uygun bir kursta eğitim görüyor. Başarıyla eğitimi tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL