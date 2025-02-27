Bağcılar Belediyesi\'nden Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

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Bağcılar Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'le ilgili hazırlıklarını tamamladı. İlçe sakinleri sosyal yardımdan kültür sanata ve her yaş grubuna yönelik etkinliklerle dolu bir Ramazan ayı geçirecek.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 1 Mart 2025 günü başlıyor. Bağcılar Belediyesi de İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayının anlamına uygun bir şekilde yaşanması amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda İlçe sakinlerinden har yaş grubu ve kesimini kapsayan özel programlar hazırlandı.

İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi verilecek

Ramazan etkinlikleri, Ramazan ayının ruhunu canlı tutmak adına, geleneksel Ramazan davulcuları tarafından 1 Mart 2025 Cumartesi günü yapılacak yürüyüşle başlayacak. Vatandaşların da yoğun katılımıyla Ramazan ayının coşkusu birlikte yaşanacak. Ramazan ayı boyunca Güneşli, Bağcılar Meydanı ve Kirazlı Metro çıkışında vatandaşlara iftarlık olarak çorba ikram edilecek. Yardımlaşma duygusunu artırmak için hanelere özel sosyal yardım çalışmaları yapılacak. Aynı zamanda teravih namazı sonrası camilerin girişinde vatandaşlara salep dağıtılacak.

Ramazan'ın ruhuna uygun yardımlaşma duygusunu artıracak hanelere özel Sosyal yardım çalışmaları yapılacak gibi birşey yazalım

Etkinlikler Ramazan çadırında yapılacak

Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki boş alana Ramazan çadırını da kapsayan plato kurulacak. Esmaül Hüsna yazılı küpler ve manevi bilgilerin yer aldığı levhalar ayrı bir güzellik katacağı alanda Ramazan etkinlikleri yapılacak. Çadırda Nurullah Genç'ten Necmettin Nursaçan'a kadar birçok ünlü isim söyleşi gerçekleştirecek. Ayrıca Ünlü milli futbolcular Nihat Kahveci, Semih Şentürk ve Ümit Karan'ın katılımıyla "Ramazan Futbol Hikayeleri" programı düzenlenecek. Eşref Ziya Terzi, Ömer Karaoğlu ve Resul Aydemir de konser verecek. Dursun Ali Erzincanlı da şiir dinletisi gerçekleştirecek.

Ramazan'a özel kitap fuarı

Öte yandan Ramazan çadırında 15 yayınevinin katılacağı "Ramazan'a Özel Kitap Fuarı" düzenlenecek. Çocuklara özel olarak kurulacak Bilgi Evi Etkinlik Çadırı'nda ise eğlenceli bilim atölyesi, zeka oyunları, resim ve boyama etkinlikleri, robotik kodlama atölyesi, VR gözlük deneyimi ve uçuş simülatörü gibi çeşitli aktiviteler yer alacak.

Çocuklar için yararlı aktiviteler

Ramazan boyunca Bağcılar'ın her gün farklı bir mahallesinde "Mahallemde Ramazan" etkinliği düzenlenecek. Burada çocuklara Hacivat ve Karagöz, çocuk şarkı yarışması, şişme oyun parkuru gibi yararlı aktiviteler sunulacak.

Kadınlar mukabele programında buluşacak

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde kadınlara özel mukabele programı yapılacak. İlçede oturan kadınlar, her gün belli saatte bir araya gelerek mukabele okuyacak. Bunun yanında Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde "Söyleşi ve Kur'an Tilaveti" ile "Tasavvuf Müziği Dinletisi" düzenlenecek.

Farklı kültürler için geceler düzenlenecek

Bağcılar'da bu yıl farklı bir içerikte program hazırlandı. Bu çerçevede farklı kültürleri anlatan geceler düzenlenecek. İlçe sakinlerini farklı kültürlerle buluşturmak amacıyla Bosna, Kazakistan, Pakistan, Yemen ve Filistin Gecesi düzenlenecek.

Tüm komşularımızı etkinliklerimize bekliyoruz

Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Ramazan ayının heyecanı hepimizi sardı. Bu mübarek ayın manevi atmosferini en iyi şekilde yaşamak için camilerimizin temizliğinden kültür sanat programlarımızın planlanmasına kadar bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah Ramazan ayının feyzi ve bereketiyle dolu bir ay geçireceğiz. Bu mübarek ayın bütün İslam alemine ve ülkemize hayırlı olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Tüm komşularımızı etkinliklerimize bekliyorum" dedi. - İSTANBUL