Yerel

Bağcılar Belediyesi Para Atletizm sporcusu Hamide Doğangün, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan milli takım kadrosunda yer alıyor. Hazırlıklarını tamamlayan Doğangün, para atletizm dalında altın madalya için yarışacak.

Fransa'da 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 15 farklı branşta 94 sporcu ile temsil edilecek. Türk Milli Takımı'nın kadrosunda Bağcılar Belediyesi Para Atletizm sporcusu Hamide Doğangün de bulunuyor. Milli sporcu, 17-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında Portekiz'deki kampta antrenmanlar yaptı. Hazırlıklarını bitiren Doğangün, yarın başlayacak olan oyunlar için Fransa'ya gitti. Para atletizm branşında mücadele eden Hamide, altın madalya için ter dökecek.

Paris'ten madalyalarla döneceklerine inanıyorum

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporculara başarı dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Böylesine büyük bir organizasyonda Bağcılar Belediyesi'nin adının da yer alması bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı. Hamide başta olmak üzere bütün engelli sporcularımızın engelleri aşarak zaferler elde ettiğine birçok kez tanıklık ettik. İnşallah Paris'te de aynı başarıyı gösterecekler ve madalyalarla ülkemize dönecekler. Tüm sporcularımıza, antrenörlerine başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL