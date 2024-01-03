Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Radyocular Atölyede" etkinliği çerçevesinde Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte birçok radyocu tekstil atölyelerini ziyaret ediyor. Yaklaşık 5 bin 300 tekstil markası ve atölyesinin bulunduğu ilçede radyocular, şu ana kadar 15 bin kişiyle bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesi, ilçedeki tekstil atölyelerinde dinleyicilerle radyocuları buluşturmak amacıyla düzenlediği "Radyocular Atölyede" etkinliğine hız kesmeden devam ediyor. Program kapsamında atölyede en çok dinlenilen ve sevilen radyocular çalışanlarla bir araya gelerek sohbet gerçekleştiriyor. Bazı programlara Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katılıyor.

Radyocular dinleyicisiyle buluşuyor

Bağcılar'da faaliyet gösteren yaklaşık 5 bin 300 tekstil markası ve atölyesi bulunuyor. Etkinlik kapsamında bu atölyeler tek tek ziyaret ediliyor. Radyocular şu ana kadar 15 bin kişiyle bir araya geldi. "Radyocularla Tatlı Bahane" projesi kapsamında radyocu Afrikalı Ali, Mehmet Can, Selahaddin Kocaaslan, Cankız, Serkan Lama, Seda Köksal, Gezgin, Çağlar Demirel, Onur Sakar gibi onlarca başarılı radyo programcıları dinleyicisiyle buluşuyor. Ziyaretler sayesinde tekstil çalışanları radyoda dinlemek istedikleri müzik eserleri taleplerini de radyoculara iletebiliyor. - İSTANBUL