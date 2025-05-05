Bağcılar\'da 05.05.2025\'te Evlenmek İçin Sıraya Giren Çiftler Akın Etti

Bağcılar'da evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak ve unutulmaz kılmak isteyen çiftler, 05.05.2025 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Bu ay günlük en fazla 10 nikahın kıyıldığı Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'ndaki Nikah Salonu'nda ardı ardına 18 nikah kıyıldı.

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Bağcılar'da da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonuna akın etti. Bu sebeple Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda da yoğun bir gün yaşandı. 05.05.2025 günü evlenmek için günler öncesinden yerlerini ayıran çiftler, sevdikleriyle birlikte salonu doldurdu. Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerini unutulmaz bir tarih olarak seçen 18 Çift, "Evet" diyerek birlikte bir ömür mutluluk için ilk adımı attı. Yetkililer, bu ay içinde günlük en fazla 10 nikah olduğunu ancak bugün bu sayının 18'e çıktığını söyledi.

"Tarih kulağa hoş geliyor"

Bugün nikahı kıyılan çiftler arasında Kübra Pala ile Mustafa Yılmaz da bulunuyor. Üniversitede tanıştıklarını söyleyen Pala, "Özel bir tarih olduğu için bugünü seçtik. Çok mutluyuz. 4 Ağustos tarihinde de evleniyoruz" dedi. Seda Yıldırım ise "Tarih kulağa güzel geliyor. Bir de unutulmaz olsun diye bugünü seçtik" diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da bu özel günde beraberliklerini anlamlandırmak için imza atan çiftleri tebrik ederek bir ömür mutluluklar diledi. - İSTANBUL