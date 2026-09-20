Bağcılar'da fırında fırıncı kadına yumurta fırlatan 52 yaşındaki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da fırında fırıncı kadına yumurta fırlatan 52 yaşındaki şüpheli yakalandı

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Bağcılar\'da fırında fırıncı kadına yumurta fırlatan 52 yaşındaki şüpheli yakalandı
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Bağcılar'da fırındaki tartışmada kadın fırıncıya saldıran 52 yaşındaki şüpheli, polis soruşturması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin ürünlere zarar verip yumurta fırlattığı olayda kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Bağcılar'da kadın fırıncıyı darbeden şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bir fırında meydana gelen olayda mülk sahibi, fırını işleten Güllü Güneysu'dan dükkanını açmamasını ve boşaltmasını istemişti. 17 Şubat 2027 tarihine kadar kontrat süresi olmasına rağmen Güneysu, çıkmak için süre istemişti. Mülk sahibinin eşi ve kayınbiraderi dükkana gelerek tartışma çıkarmıştı. Tartışma büyürken şahsın, iş yerindeki bazı ürünlere vurup yumurtaları kadına fırlatmıştı. Polis ekipleri olay üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde kadına saldıran O.Ü. (52) isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın "kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaBağcılarFırıncıPolisKadınYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da fırında fırıncı kadına yumurta fırlatan 52 yaşındaki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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