Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın 19 Nisan'da açılışını gerçekleştirecek. 54 poliklinik odası, 8 ameliyathane ve 400 yatak kapasitesi olan hastanede kadın ve çocuk hastalıkları yan dallarında hizmet verilecek.

Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası, 19 Nisan Cumartesi günü açılacak. Hastanenin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Bağcılar'da bu özel gün için bütün hazırlıklar tamamlandı. Erdoğan'ın açılışını yapacağı hastane ek hizmet binası, başta Bağcılar olmak üzere tüm bölgeye hizmet verecek.

Tam donanımlı hastane

Merkez Mahallesi'nde 9240 metrekarelik alana inşa edilen tam donanımlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası 8'er katlı 2 blok ile 2 katlı ara bloktan oluşuyor. 54 poliklinik odası, 8 ameliyathane ve 400 yatak kapasiteli hastanede, nörolojiden kardiyolojiye kadar çok sayıda çocuk hastalıkları ile kadın doğum hastalıkları yan dallarında hizmet verilecek.

"Büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz"

Sağlık alanında önemli bir projenin Bağcılar'da hayata geçeceğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Çok heyecanlıyız. Cumartesi günü Bağcılar'ın tarihi günlerinden biri olacak. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na ve bugüne kadar emeği geçen herkese Bağcılar halkı adına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir esere kavuşacak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz İnşallah bölgemiz bu hastaneden şifa bulacak. Şimdiden hem ilçemize hem ülkemize hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL