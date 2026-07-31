Bağcılar sporcusu Fatma Gürbüzer bronz madalya kazandı

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Milli Sporcusu Fatma Gürbüzer, 2026 World Boccia Challenger organizasyonunda madalya kazandı.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Milli Sporcusu Fatma Gürbüzer, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 2026 World Boccia Challenger organizasyonunda ülkemizi temsil etti. 18 ülkeden 61 sporcunun katıldığı turnuvada Gürbüzer, BC4 Kadınlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

"Sporcularımızı desteklemeyi sürdüreceğiz"

Başarısından dolayı Fatma Gürbüzer'i tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bağcılar Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Fatma Gürbüzer'in elde ettiği bu uluslararası başarı bizleri gururlandırdı. Kendisini gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Milli sporcu Fatma Gürbüzer ise kendisine sunulan destek ve imkanlardan dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür etti.