Bağcılarlı Engelli Sporculardan İki Turnuvada Büyük Başarı

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları Kocaeli'deki boccia ve Kayseri'deki bilek güreşi turnuvalarında büyük bir başarıya imza attı. Bağcılarlı sporcular, iki turnuvadan toplam 7 altın, 8 gümüş ve 10 bronz madalya elde etti.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, bu hafta katıldıkları iki ayrı organizasyonda gösterdikleri performanslarla göz doldurdu. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen ve 26 kulüpten 133 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi de yerini aldı. Bağcılar'dan 11 sporcu birincilik elde etmek için ter döktü. 8 kategoride gerçekleşen turnuvada Bağcılarlı sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Kayseri'de de Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 2025 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda düzenlenen organizasyona Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nden de 13 sporcu katıldı. Turnuvanın Para Bilek Güreşi branşında mücadele eden Bağcılarlı sporcular 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.

"Bizlere büyük bir mutluluk yaşattılar"

İki turnuvada da başarılarıyla hem Bağcılar'a hem sevdiklerine büyük bir gurur yaşatan sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Katıldıkları boccia ve bilek güreşi branşlarında 7 altın, 8 gümüş ve 10 bronz madalya kazanan özel sporcularımız bizlere büyük bir mutluluk yaşattılar. Bu dereceler ile birçok sporcumuz milli takıma seçilip uluslararası arası yarışmalarda ülkemizi temsil edeceklerdir. Tüm sporcularımıza ve teknik heyetlerimize teşekkür ederim. Her zaman maddi ve manevi olarak onların yanındayız" dedi. - İSTANBUL