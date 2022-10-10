Bağcılarlı gençler Mustafa Ceceli konserleriyle coştu - Son Dakika
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Bağcılarlı gençler Mustafa Ceceli konserleriyle coştu

10.10.2022 09:17
Bağcılarlı gençler Mustafa Ceceli konserleriyle coştu

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Canbay Walker ve Mustafa Ceceli konserlerine yaklaşık 100 bin kişi katıldı.

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Canbay Walker ve Mustafa Ceceli konserlerine yaklaşık 100 bin kişi katıldı.

Bağcılar Belediyesi gençlere yönelik konser organizasyonlarına devam ediyor. Dün akşam da bu çerçevede önce Bağcılarlı rap müzik sanatçıları Canbay Walker, sonrasında ise ünlü sanatçı Mustafa Ceceli sahne alarak, gençlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Gençlerin ilgisinin yoğun olduğu konsere yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı öğrenildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de konsere gelerek gençlerin coşkusuna ortak oldu. Özdemir, gençlerle selfi çekilmeyi de ihmal etmedi.

"Sizi en iyi ben anlarım"

Sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir "Şimdi önümüzde uzun bir çalışma ve kış dönemi var. Öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ben de sizin gibi Bağcılar'ın sokaklarında büyümüş, Bağcılar'ın sokaklarında futbol oynamış, Bağcılar'ın okullarında okumuş bir arkadaşınızım. Sizlerin isteklerini, beklentilerini, gelecekle ilgili ümitlerini çok iyi biliyorum. Sizi en iyi ben anlarım. İlçemizin geleceği için ülkemizin geleceği için hep birlikte çalışacağız. Sevgili arkadaşlarım ilçemizde gençler için ne yapılması gerekiyorsa sizler için hayata geçireceğiz. Buradan bir müjde vermek istiyorum, ilçemizde üniversite kazanan bütün öğrencilerimize bir başarı ödülü vereceğiz. Canbay Walker ve bütün gruptaki arkadaşlarımız bizler gibi Bağcılar'ın gençleri. Kendileriyle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Bağcılarlı gençler Mustafa Ceceli konserleriyle coştu Bağcılarlı gençler Mustafa Ceceli konserleriyle coştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılarlı gençler Mustafa Ceceli konserleriyle coştu - Son Dakika

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