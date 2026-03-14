Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne Füze Saldırısı - Son Dakika
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne Füze Saldırısı

14.03.2026 08:06
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne füze isabet etti, yangın çıktı. Açıklama bekleniyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

İran ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürürken, bu kez Irak'ın başkenti Bağdat yeni bir saldırının hedefi oldu. Irak basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; ülkenin başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etti. Saldırının ardından yangın çıktığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilik yerleşkesinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü. ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. ABD'nin yurt dışındaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen ABD Bağdat Büyükelçiliği, daha önce de füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştu. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Abd Büyükelçiliği, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Bağdat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne Füze Saldırısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

08:09
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
23:23
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı
21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
SON DAKİKA: Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne Füze Saldırısı - Son Dakika
