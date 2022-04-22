Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi

22.04.2022 14:27
Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya 120 katılımcı katıldı.

Çalıştay İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. İki gün süren bağımlılık ile mücadele çalıştayına, farklı kurum ve kuruluşlardan 120 çalışmacı katıldı. Çalıştayda, çalışma gruplarının sunumları yapılırken, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programı formatör öğretmenlerinin ve grup katılımcılarının önerileri değerlendirilerek tavsiye kararları alındı. Değerlendirmelerin ardından, bütün katılımcılara, katılım belgelerinin takdim edilmesi ile Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi
Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi
Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi
Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi

YORUMLAR
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İl Sağlık Müdürlüğü, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı sona erdi - Son Dakika


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