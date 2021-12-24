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Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı

24.12.2021 10:43
Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından yürütülen 'Türkiye bağımlılıklarla mücadele yetişkin eğitimleri' ve 'Yeşilay elçileri' projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından yürütülen 'Türkiye bağımlılıklarla mücadele yetişkin eğitimleri' ve 'Yeşilay elçileri' projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Özel bir otelin toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, Yeşilay Adıyaman Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Arif Efkan Ketenci, "'Türkiye bağımlılıklarla mücadele yetişkin eğitimleri' projesinde amacımız tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji gibi çeşitli bağımlılıklarla ilgili olarak başta gençler ve ebeveynler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın arttırılması ve bu maddelerin kullanımının bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Projemizde, yerelde kurumlarımız ile işbirliği yaparak 597 kişiye bağımlılıklarla mücadele konulu yetişkin eğitimleri verilmiştir.

'Yeşilayelçileri' projesindeki amacımız ise çocuk ve gençlerin yoğun olarak alışveriş yaptıkları esnafları ve mahalle muhtarlarını bağımlılıklar konusunda bilgilendirmek, farkındalıklarını ve yereldeki mücadele bilincini artırarak çevrelerinde, mahallerinde bulunan bağımlı bireyleri YEDAM'a yönlendirmelerine destek olmaktır. Projemizde, yerelde esnaf ve muhtarlarımız ile işbirliği yaparak 46 esnafımızı Yeşilay Elçisi olarak bağımlılıklarla mücadelemize dahil ettik" dedi.

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk ise, bağımlılıkla mücadele konusunda okullarda öğrencilerin zararlı maddelerden korunabilmesi için bir çok çalışma içerisinde olduklarını ve öğrencilere madde bağımlılığıyla ilgili sürekli bilgilendirmelerde bulunduklarını dile getirdi.

Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca ise konuşmasında, Yeşilay'ın oldukça güzel ve yararlı çalışmalar içerisinde bulunduğunu, maddeyle mücadele konusunda gerekilen her türlü çalışmayı desteklediklerini söyledi.

Yeşilay Adıyaman Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel ise, yaptıkları faaliyetlerden bahsederek hayata geçirilen projelerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiğini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından Yeşilay proje Koordinatörü Gizem Canlı tarafından sunumlar yapıldı. - ADIYAMAN

Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı
Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı
Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı
Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı

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Yeşilay Cemiyeti, Adıyaman, Türkiye, Yeşilay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağımlılıkla mücadele projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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