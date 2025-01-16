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Mersin'in Bozyazı ilçesinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Semineri' yoğun ilgi gördü. Seminerde, bağımlılığın nedenleri, bireyler üzerindeki etkileri ve mücadele yöntemleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Psikolog Muhsin Altınok tarafından verilen seminerde, bağımlılığın sadece maddelerle sınırlı olmadığı, teknoloji, sosyal medya ve oyun bağımlılığının da günümüzde ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Ayrıca öğretmenlerin ve ebeveynlerin bağımlılığı önleme konusunda oynayabilecekleri rollerin önemine dikkat çekildi.

Seminer boyunca katılımcılar, bağımlılıkla baş etme stratejileri hakkında bilgilendirilirken, interaktif oturumlarla kendi deneyimlerini ve sorularını paylaşma fırsatı buldu.

Katılımcılar, seminerin son derece bilgilendirici olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturmada önemli bir adım olduğunu ifade etti. - MERSİN