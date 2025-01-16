Bağımlılıkla Mücadele Semineri - Son Dakika
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Yerel

Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Mersin Bozyazı'da öğretmenlere bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi, ilgi büyük oldu.

16.01.2025 11:00
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Semineri' yoğun ilgi gördü. Seminerde, bağımlılığın nedenleri, bireyler üzerindeki etkileri ve mücadele yöntemleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Psikolog Muhsin Altınok tarafından verilen seminerde, bağımlılığın sadece maddelerle sınırlı olmadığı, teknoloji, sosyal medya ve oyun bağımlılığının da günümüzde ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Ayrıca öğretmenlerin ve ebeveynlerin bağımlılığı önleme konusunda oynayabilecekleri rollerin önemine dikkat çekildi.

Seminer boyunca katılımcılar, bağımlılıkla baş etme stratejileri hakkında bilgilendirilirken, interaktif oturumlarla kendi deneyimlerini ve sorularını paylaşma fırsatı buldu.

Katılımcılar, seminerin son derece bilgilendirici olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturmada önemli bir adım olduğunu ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Bozyazı, Sağlık, mersin, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağımlılıkla Mücadele Semineri - Son Dakika

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