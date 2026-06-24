Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
24.06.2026 10:22
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Vali Özkan başkanlığında bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi, koordinasyon artırıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2026 yılının ilk beş ayında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve önleyici faaliyetlerin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan'ın başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vahdettin Özkan, bağımlılıkla mücadelenin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, sağlıklı ve huzurlu bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Toplumun zararlı alışkanlıklardan uzak bir yaşam iklimine kavuşmasının önemine dikkat çeken Vali Özkan, "Sağlıklı, huzurlu ve zararlı maddelerden uzak bir şehir ve memleket idealine ulaşabilmek için her birimize düşen fiili görevler bulunmaktadır. Bu görevleri etkin şekilde yerine getirmemiz gerekmektedir. Kurul üyeleri olarak zararlı maddelerle mücadele eylem planının genel çerçevesini, ruhunu ve esaslarını biliyoruz. Bu anlayışı bütün kurumlarımıza ve birimlerimize aktardık. İlçe eylem planlarımızı ve sektörel eylem planlarımızı hazırladık. Bundan sonraki süreçte emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, milli eğitim camiamız ve ilgili tüm kurumlarımızın güçlü iş birliğiyle bu seferberliği hep birlikte sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Vali Özkan konuşmasında, bağımlılıkla mücadelede önleyici ve kapsayıcı yaklaşımın önemine de vurgu yaparak, "Sahada tek bir kişiyi dahi dışarıda bırakmayacak bir anlayışla hareket etmeliyiz. Risk altındaki bireylere zamanında ulaşmak, onları doğru destek mekanizmalarıyla buluşturmak ve rehabilitasyon süreçlerini etkin şekilde takip etmek büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında madde arzının kontrol altında tutulması, denetim ve güvenlik faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Günümüzde bilgi teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılması, veri temelli analizlerin yapılması ve elde edilen sonuçların sahadaki uygulamalara yansıtılması mücadelemizin başarısını artıracaktır. Kurumlarımızın sahip olduğu verileri ortak bir anlayışla değerlendirerek riskleri önceden tespit etmeli, gerekli tedbirleri gecikmeden hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin sürdürülebilirliğinin önemine değinen Vali Özkan, "Değişen şartları ve ortaya çıkabilecek riskleri sürekli takip ederek gerekli tedbirleri zamanında almak büyük önem taşımaktadır. Bu mücadelede başarı; kararlılık, koordinasyon ve süreklilikle mümkündür." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Bağımlılık ile Mücadele 2026 Yılı İlk 5 Aylık İl Değerlendirme Sunumu" gerçekleştirildi. Sunumda; bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri, danışmanlık ve tedavi hizmetleri, rehabilitasyon çalışmaları, davranışsal bağımlılıklarla mücadele faaliyetleri ile arz ve taleple mücadele alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Rehabilitasyon sürecindeki bireyler ve ailelerine yönelik destek mekanizmaları, Sosyal Risk İndeksi uygulaması ve farkındalık faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca tütün mamullerinin yasadışı ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar ve denetim faaliyetlerine ilişkin kurul üyelerine bilgi verildi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı, Okullarda Bağımlılığa Müdahale Programı, Yeşilay Kulübü çalışmaları ve öğrenci, veli ile eğitim çalışanlarına yönelik faaliyetler hakkında sunum yapıldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda ise gençlik merkezleri, öğrenci yurtları ve spor tesislerinde gerçekleştirilen bağımlılığı önleyici eğitimler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik alınan kararlarla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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