Bağımsız Yaşam İçin Sanat Sergisi - Son Dakika
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Yerel

Bağımsız Yaşam İçin Sanat Sergisi

Bursa'da bağımlılıkla mücadele edenlerin sanat eserleri sergilendi, sanata dönüşüm vurgulandı.

24.03.2025 14:31
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'Bağımsız bir hayat' sergisi

BURSA - Bursa'da bağımlılıktan kurtulup sanata yönelenlerin tasarladığı tablo ve el sanatları Ördekli Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Sergi açılışına Bursa Vali Yardımcısı Salih Artun ve Yeşilay Şube Başkanı Suat Arvas'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Bu serginin bağımlılık ile mücadele adına çok anlamı bir adım olduğunu ifade eden Yeşilay Şube Başkanı Suat Arvas,"Bugün burada, bağımlılıkla mücadelede çok anlamlı bir adımın açılışını gerçekleştirmek için bir aradayız. Yeşilay olarak, sadece bağımlılıkla mücadele etmekle yada farkındalık oluşturmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda bağımlılığın pençesine düşen kardeşlerimizin, hayata yeniden tutunmaları içinde onları her alanda destekliyoruz. Danışanlarımız tedavilerinin yanı sıra Resim, müzik ve Seramik kursları alırken, bunların yanında aşçılık, bahçıvanlık, elektrik ve mekanik ustalığı eğitimi alarak, bizden mezun olduklarında birer meslek sahibi olarak yeni bir hayata başlıyorlar. İşte bu mücadelenin en önemli adımlarından biri de, YEDAM ve Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi gören danışanlarımızın, atölye çalışmalarında ortaya koydukları bu eserlerdir. Burada sergilediğimiz bu eserler, iyileşme sürecinin ve sanatın iyileştirici gücünün en güzel göstergesidir. Bu sergi, bağımlılığı aşma yolculuğunda sanatın bir umut, bir ifade ve bir dönüşüm aracı olduğunu hepimize gösteriyor" diye konuştu.

Ördekli Kültür Merkezi'ndeki sergi 24-28 Mart tarihlerinde 10.30 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağımsız Yaşam İçin Sanat Sergisi - Son Dakika

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