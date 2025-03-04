Bağışıklık İçin Kırmızı Pancar ve Şalgam - Son Dakika
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Yerel

Bağışıklık İçin Kırmızı Pancar ve Şalgam

Diyetisyen İlayda Kuzucu, bağışıklık ve bağırsak sağlığı için kırmızı pancar ve şalgam önerdi.

04.03.2025 17:20
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Zayıflayan bağışıklık sistemini destekleyecek besin tavsiyesi

Diyetisyen İlayda Kuzucu; "Bağışıklığımızı ve bağırsak florasını geliştirmek için kırmızı pancar ve şalgam tüketmemiz gerekiyor"

DENİZLİ - Kış aylarının soğumasıyla birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Uzman Diyetisyeni İlayda Kuzucu, dengeli ve belirgin bir beslenme programı oluşturulması konusunda vurguladı. Aynı zamanda bağışıklık ve bağırsak florasını geliştirmek için besin tavsiyeleri veren Kuzucu, "Kırmızı pancar ve şalgam tüketebilirsiniz ve bu bunlar bağışıklık sistemini güzel bir şekilde destekleyecektir" dedi.

Kış aylarının soğumasıyla birlikte birçok vatandaş dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Ancak evde geçirilen süre, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir ve çeşitli hastalıkların daha sık görülmesine yol açabilir. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Uzman Diyetisyeni İlayda Kuzucu, bu dönemlerde bağışıklığı güçlendirmek için doğru beslenme alışkanlıkları oluşturmak oldukça önemli olduğu dile getirdi. Aynı zamanda kış aylarında bağışıklığın biraz daha düşebildiğini ve bağışıklığı destelemek adına belirgin bir beslenme programı oluşturulmasını dikkat çekti. Özellikle de bağışıklık için en temelinde bağırsakları destelemek gerektiğini belirten Diyetisyen Kuzucu, "En pratik yolu çeşitli ve dengeli beslenerek yapabiliriz. Çeşitli beslenmek önemlidir çünkü tüm besin kaynaklarından dağılımı eşit olacak bir şekilde çeşitli ve renkli beslenerek antioksidan kapasitesini artırabilirsiniz. Böylelikle bağırsak sistemine iyi gelir ve bağışıklık hücrelerimizdeki çalışma miktarını ve bağışıklığın desteklenmesi daha sağlıklı oluyor" dedi.

"Bağışıklığımızı ve bağırsak florasını geliştirmek için kırmızı pancar ve şalgam tüketmemiz gerekiyor"

Kış aylarında bağışıklığımızı ve bağırsak florasını geliştirmek için tüketilmesi gereken besinleri anlatan Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Uzman Diyetisyeni İlayda Kuzucu, "Yeşil veya koyu yapraklı ve farklı renkteki mevsimindeki taze meyve ve sebzeleri tüketmemiz gerekiyor. Lif oranı yüksek çözünebilir besinler tüketmemiz önemlidir. Besinlerimizde özellikle soğuk su grubundaki balıkları taze olacak şekilde tüketilebilir. Tahıl grubunda ise kepekliler tercih edilebilir. Bağışıklık için en önemli olan bağırsaklarımız için ise probiyotik ve prebiyotik özellikteki besin gruplarını tercih etmemiz bizim için daha sağlıklı olacaktır. Bu besin gruplarında özellikle ise belirtmek istediğim, kırmızı pancar ve şalgam tüketebilirsiniz ve bu bunlar bağışıklık sistemini güzel bir şekilde destekleyecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Diyetisyen, Denizli, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağışıklık İçin Kırmızı Pancar ve Şalgam - Son Dakika

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