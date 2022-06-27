Bağışlar sofralara AŞ oluyor - Son Dakika
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Bağışlar sofralara AŞ oluyor

27.06.2022 17:09
Bağışlar sofralara AŞ oluyor

Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasını başlattı.

Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasını başlattı. Hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıklar, Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan yemeklerde kullanılacak.

Turgutlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek yardım kampanyasını hayata geçirdi. "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" isimli kampanyada hayırseverlerin bağışladıkları kurbanlıklar, Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere günlük olarak dağıtılan yemeklerde kullanılacak.

Kurban bağışının 3 bin TL olarak belirlendiği kampanyada hayırseverler bağışlarını canlı, kilo veya nakdi olarak yapabilme imkanına sahip olacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'mızın bereketini hep birlikte yaşayacağız. Bayramların en büyük özelliği paylaşma ve yardımlaşma duygularının hakim olmasıdır. Bizler de bu duyguları katlanarak çoğaltmayı, her zaman olduğu gibi hayırseverlerimiz ve ihtiyaç sahiplerimizi gönül sofralarında buluşturmayı hedefliyoruz. Aşevi ve Hayır Merkezimize bağışta bulunacak, kampanyamıza destek olacak hayırseverlerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağışlar sofralara AŞ oluyor - Son Dakika

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