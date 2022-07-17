Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor

17.07.2022 13:41
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ilçenin merkez Muradiye ve Şeyh Şamil mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ilçenin merkez Muradiye ve Şeyh Şamil mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. 40 dereceyi bulan sıcak havaya rağmen sokak sokak gezip vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Beyoğlu, "Vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik. Kıymetli hemşehrilerimizin gönlünü kazanıp dualarını almak tüm yorgunluğumuzu alıyor" dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte 40 derece sıcak havada Muradiye ve Şeyh Şamil mahallelerinde esnaf, vatandaş ve aile ziyaretlerinde bulunarak taleplerini dinledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olan Başkan Beyoğlu, samimiyet ve gayretle hareket ederek her koşulda halkın yanında yer almayı gaye edindiklerini söyledi.

"Hizmet için alanlardayız"

Başkan Beyoğlu, sıcak hava koşullarına rağmen vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Beyoğlu, "Bizim için önemli olan halka hizmetkar olmaktır. Yaz kış demeden her koşulda sahadayız. Halka hizmet yolunda durmak yok diyerek bugün de mahalle ve aile ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarımızın derdiyle dertlendik" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Hüseyin Beyoğlu, Şeyh Şamil, Beyoğlu, Bağlar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ev ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
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