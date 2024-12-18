Bağlılıkla Mücadelede Ailelerin Rolü Vurgulandı - Son Dakika
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Bağlılıkla Mücadelede Ailelerin Rolü Vurgulandı

Bağlılıkla Mücadelede Ailelerin Rolü Vurgulandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamındaki farkındalık toplantısında Vali Meftun Dallı, bağımlılıkla mücadelenin önemi ve ailelerin çocuk yetiştirmedeki rolü hakkında konuştu.

18.12.2024 10:06  Güncelleme: 10:08
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde düzenlenen farkındalık toplantısında konuşan Vali Meftun Dallı, "Çocuklarımızı doğru yetiştirmek, onları dijital bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hepimizin ortak görevidir" dedi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde farkındalık semineri düzenlendi. Seminere Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Kaymakam Refika Ahmet Tayip Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baştaş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, ilçe protokol üyeleri katıldı.

Seminerde, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin önemi ve farkındalık oluşturma ile ilgili bilgiler verildi. Daha sonra Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gençlerin spora yönlendirilmesi ve sporun hayatlarına sağlayacağı faydalar anlatıldı. Ayrıca Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme eğitimleri de gerçekleştirildi.

Seminerde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimini ilgilendiren önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Bağımlılıkla mücadelenin en kritik aşaması öncesidir. Ailelerin farkındalığı, çocuklarımızı korumada en büyük etkendir. Devlet olarak bu mücadelede bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı doğru yetiştirmek, onları dijital bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hepimizin ortak görevidir. Ayrıca spor, gençlerin hayatına yapabileceğimiz en güzel katkılardan biridir" dedi. Vali Dallı, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağlılıkla Mücadelede Ailelerin Rolü Vurgulandı - Son Dakika

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