Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü - Son Dakika
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Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü

06.03.2022 10:41
Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü

Gelen bahar mevsiminin habercisi olarak bilinen son cemre de bugün toprağa düştü. Havaların ısınmasıyla ülkemiz de bahar mevsiminin etkisi altına girecek.

Bahar mevsiminin habercisi olan cemrenin sonuncu su toprağa düştü. Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat'ta havaya düşmüştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi ise 27 Şubat'ta suya düştü. Üçüncü ve son cemre de bugün toprağa düştü.

Cemre nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

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su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü - Son Dakika


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