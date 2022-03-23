Baharı bekleyen Sivas bir kez daha beyaza büründü - Son Dakika
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Baharı bekleyen Sivas bir kez daha beyaza büründü

23.03.2022 10:30

Baharı bekleyen Sivas bir kez daha beyaza büründü Sivas'ta etkili olan kar yağışı Mart ayında kenti beyaza bürürken vatandaşlar şaşkınlık yaşadıklarını söyledi Sivas'ta etkili olan kar yağışı Mart ayında kenti beyaza bürürken vatandaşlar şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Baharı bekleyen Sivas bir kez daha beyaza büründü

Sivas'ta etkili olan kar yağışı Mart ayında kenti beyaza bürürken vatandaşlar şaşkınlık yaşadıklarını söyledi

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı Mart ayında kenti beyaza bürürken vatandaşlar şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Sivas'ta Mart ayının sonlarında kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağış kenti beyaza bürüdü. Beyazla kaplanan tarihi kent meydanının da kartpostallık görüntüler oluştu. Kimi vatandaşlar dükkanlarının önlerini kardan temizledi. Sivas Belediyesi ekipleri de kaldırım ve caddelerde yol temizleme çalışmalılarını sürdürüyor. Öte yandan Mart ayının sonlarına gelinmesi rağmen soğuk havaların ve kar yağışlarının devam etmesi vatandaşları şaşırttı.

Baharı bekleyen Sivas bir kez daha beyaza büründü
Baharı bekleyen Sivas bir kez daha beyaza büründü
Baharı bekleyen Sivas bir kez daha beyaza büründü

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Sivas, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baharı bekleyen Sivas bir kez daha beyaza büründü - Son Dakika


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