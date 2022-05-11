Baharı eğlenerek karşıladılar - Son Dakika
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Baharı eğlenerek karşıladılar

11.05.2022 20:41
Baharı eğlenerek karşıladılar

Düzce Belediyesi Engelliler Haftası dolayısıyla her yıl geleneksel hale getirilen 'Engelsiz Yaşam Pikniği' ile bin 500 kişinin kalbine dokundu.

Düzce Belediyesi Engelliler Haftası dolayısıyla her yıl geleneksel hale getirilen 'Engelsiz Yaşam Pikniği' ile bin 500 kişinin kalbine dokundu. Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen piknikte özel gereksinimli çocuklar gönüllerince eğlendi.

Her yıl Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine yönelik 'Engelsiz Yaşam Pikniği' renkli görüntülere sahne oldu. Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen piknikte misafirleri karşılayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli, okullardan gelen misafirlere masalarına kadar eşlik etti.

'Engelsiz Yaşam Pikniği' etkinliğine Düzce Belediye Başkan Yardımcılarının hepsi katılım gösterirken Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, sahneye çıkarak misafirlere hitap etti. Gösterişli, "Yapılan piknik programı Düzce'de özel eğitim veren Milli Eğitime bağlı okullar ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören çocuklarımız, aileleri ve öğretmenleri için düzenlendi. Katılım gösteren herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Doyasıya eğlendiler

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler olmak üzere toplamda bin 500 kişiye düzenlenen piknikte Düzce Belediye bandosunun çaldığı marşlarla coşan çocuklar daha sonra Seyfi Demir ve Ecem Çağar'ın şarkılarıyla gönüllerince dans ederek enerjilerini attılar. Çocukların horon ve danslarına veli ve öğretmenler de katıldı.

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 'Engelsiz Yaşam Pikniği' etkinliğinin engelli bireylerin sosyalleşmesi için önemli olduğuna dikkat çeken öğretmenler piknikten dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Öğretmenlerden Şule Çiftçi, Beste Oktav ve Halil İbrahim Coşkun "Çocuklarımız eğleniyorlar ve mutlular. Bu piknik ile farkındalık kazandırılması, farklı okullardaki çocukların sosyalleşmesi ve kaynaşması açısından güzel oldu. Çocuklarımız diğer engelli çocuklarımızla etkileşim içine giremiyordu. Bu durum yarınlar için bize umut veriyor. Bu organizasyonlarla birlikte çocuklarımız önyargılarını kırıyor ve özel eğitim öğrencileri daha iyi kaynaşma sağlıyorlar" diyerek Düzce Belediyesine teşekkür ettiler.

Velilerden tam not

Özel gereksinimli çocuğu olan Selma Feçen de pandemiden dolayı dışarı çıkamadıklarını belirterek, "Çocuğumla birlikte geldik, eğleniyoruz. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Sosyal yaşam için iyi ve inşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.

Veli Yusuf Bolluk ise etkinlikten dolayı memnun olduklarını belirterek oğlu Oğuzhan'ın da çok mutlu olduğunu kaydetti.

Özel eğitim gereksimli çocuklar da piknikten dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, "Bu piknikten son derece memnunum. Arkadaşlarımla oyun oynamak, fotoğraf çektirmek istiyorum. Belediyeden Allah razı olsun, bizi eğlendirdiler. Suratımı boyattım, yarışmalara katılacağım ve oyuncak kazanmak istiyorum" dediler.

Etkinlikte yüz boyama, balonlar ve palyaçolarla eğlenen çocuklara ve ailelerine yemek ve dondurma ikramında da bulunuldu. - DÜZCE

Baharı eğlenerek karşıladılar
Baharı eğlenerek karşıladılar
Baharı eğlenerek karşıladılar
Baharı eğlenerek karşıladılar

YORUMLAR
500
Özel öğrenciler unutulmadı Özel öğrenciler unutulmadı Özel öğrencilerin dansları beğeniyle izlendi Özel öğrencilerin dansları beğeniyle izlendi

Engelliler Haftası, Düzce Belediyesi, piknik, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baharı eğlenerek karşıladılar - Son Dakika


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