Bahçe'de deprem konutlarının kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Bahçe'de deprem konutlarının kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden deprem konutlarının kaba inşaatının yüzde 70 tamamlandı. 16 blok 252 daireden oluşan konutların Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

25.07.2024 00:27
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Bahçe'de deprem konutlarının kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlandı

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden deprem konutlarının kaba inşaatının yüzde 70 tamamlandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yapımı devam eden 16 blok 252 daireden oluşan deprem konutları inşaatında çalışmalar hızla sürerken, konutların Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Vali Erdinç Yılmaz, ilçede yapımı devam eden kalıcı deprem konutları inşaatında incelemelerde bulundu.

Depremzede vatandaşları konutlarına kavuşturdukça mutlu olduklarını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bahçe İlçemizde Çamlıca Mahallesinde 1. etap konutlarımızın yapımı hızla devam ediyor. Şu ana kadar 16 blok, 252 dairelik bu çalışmanın yüzde 70'i tamamlanmış durumda. İş bitim tarihi 21 Eylül ama yüklenici firmamız bu işi Ağustosun sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. İnşallah Ağustosun sonuna kadar bitirip kıymetli hemşerilerimize bu kalıcı konutlarını teslim etmek istiyoruz. Konutlarımız radya temel üzerine, perde beton, kalıp tünel sistemiyle depreme dayanıklı, gerçekten lüks konutlar olarak yapılıyor. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Konutları depremzede vatandaşlara kavuşturdukça mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah Bahçe İlçemizde bu konutlarımızı bir an evvel kıymetli hemşerilerimize teslim etmeyi çok arzu ediyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Bahçe İlçemizde bu konutlarımızı bir an evvel kıymetli hemşerilerimize teslim etmeyi çok arzu ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçe'de deprem konutlarının kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçe'de deprem konutlarının kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika
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