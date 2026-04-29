Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: "Gençlerle ilgili çalışmalarımız olacak"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Programda, Orta Asya Baklanlar bölgesinden gelen projeler değerlendirildi. Ayrıca, iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak proje faaliyetlerinin hayata geçirilmesi konuları görüşüldü.

"Gençlerle ilgili çalışmalarımız olacak"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "31 ülkede bin 200 tane üyesi olan bir STK Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle uluslararası kurulup yayıldığı 31 ülkeye yaydığı bir STK. Yurt içi yurt dışı misafirlerimiz var. Avrupa'dan Japonya'ya kadar misafirlerimiz geldi. Burada asıl amaç bu coğrafyadaki kökenleri bir olan genetik kodları ruhları bir olan insanların oluşturduğu belediyelerin birbirine katkı sağlaması. Her toplantı bir bilgi alışverişidir. Biz de onu yapıyoruz burada. Projeleri değerlendiriyoruz. Neler yaptık neler yapacağız. Örnek veriyorum, Gazze'nin inşası için az evvel başkanım da söyledi. Üstlenelim diyor. Bu çok önemli bir şey. Gençlerle ilgili çalışmalarımız çok önemli. Gençlerle ilgili çalışmalarımız olacak. Birbirimizin kültürünü öğreneceğiz. Ortak dili kullanıyoruz. Ortak tarihimiz var. Tüm dünyadaki kökenleri bir olanları bir araya getirip güçlü bir STK olmak niyetimiz. Asıl odağımız da isteğimizde insanlara bu coğrafyadaki tüm insanlara ayrım yapmadan yardımcı olmak. Gazze'nin çalışması ile ilgili proje var. Bizim önerilerimiz olacak. Türk Dünyası Gençler Birliğini'nin kurulması, bir teknoloji atölyesinin kurulması diğer yeni kurulmuş bir proje var Türk Dünyası Belediyeler Birliği Akademi. Bu projelerimiz olacak inşallah" dedi.

"TDB Akademi diye bir Belediyecilik Akademisi kuruyoruz"

"TDB Akademi diye bir Belediyecilik Akademisi kuruyoruz" diyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bildiğiniz gibi Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak en önemli işlerimizden birisi. Tecrübe paylaşım programları yapmak. Özellikle yurt dışı üyelerimizin Türkiye'deki örnek belediyelerle iletişim haline geçmesini ve Türkiye'deki iyi örneklerin Türk Dünyası'na yayılmasını sağlamakla ilgili faaliyetler yürütüyoruz. İnşallah bu konuyla yeni bir adım atıyor. TDB Akademi diye bir Belediyecilik Akademisi kuruyoruz. Geçtiğimiz toplantılarda istişare etmiştik. Yeni genel sekreterimiz bununla ilgili bir çalışma yapıyor, sizleri de bilgilendirecek. Burada bir farklılık daha oluşturuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"5, 6 projenin Gazze'de yapılması ile ilgili bir süreç yürütüyoruz"

Gazze'nin inşası için süreç yürüttüklerini belirten Altay, "TDB Akademi aynı zamanda yurt dışındaki belediyeler biz içinde bir eğitim akademisine dönüşecek. Bu konuda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Biliyorsunuz, Gazze her zaman en önemli gündemimiz, bununla ilgili daha önceden belediyelerimizin oluşturduğu imkanlar vardır. Filistinli kardeşlerimizin Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırmak için yaptığımız çalışmalar bir vakte kadar yerine ulaştı ama bir vakitten sonra paralar geri gelmeye başladı. 5, 6 projenin Gazze'de yapılması ile ilgili bir süreç yürütüyoruz. İnşallah oradaki taahhütlerin bir an önce yerine getirilmesini özellikle yardımların girişinin sağlanması ve Gazze'nin imarıyla ilgili konularda da Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak göreve hazır olduğumuzu bir kez daha deklare etmek isteriz. Burada sadece Türkiye'nin değil, 31 ülkeden belediyelerimizin bir birikimi, bir belediyecilik kültürü var ve bu birikimi Gazze'de yaşayan insanların refahına huzuruna katkı sunmak adına aktarmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 27 tane yönetim kurulu üyesi katıldı. - İSTANBUL