Bahçelievler Belediyesi, 100 Bisiklet Hediye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bahçelievler Belediyesi, 100 Bisiklet Hediye Etti

Bahçelievler Belediyesi, 100 Bisiklet Hediye Etti

Bahçelievler Belediyesi, her ay düzenlediği çekilişle 100 vatandaşa bisiklet hediye etmeyi sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.

01.02.2025 09:21  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan çekilişle 100 vatandaşa bisiklet hediye edildi. Çekilişlerin her ay devam edeceği öğrenilirken, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler'deki her çocuğun, gencin bisikleti olsun. Büyüklerimizin de olsun ve sağlıklı spor yapsınlar dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 9'uncu bisiklet dağıtım töreni yapıldı. Her ay yapılan bisiklet dağıtım çekilişinde 100 kişiye bisiklet hediye ediliyor. Sporu, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve hava kirliliğini azaltmak amacıyla yapılan proje çerçevesinde bu güne kadar 2 bin 600 kişiye bisiklet dağıtımı yapıldı. Yapılan törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Belediyesi Meclis üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

"Amacımız bisikleti yaygınlaştırıp herkesin bisiklet kullanmasını sağlamak"

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugüne kadar 2 bin 600 civarında bisiklet dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Her ay 100 adet bisiklet dağıtıyoruz. Buradaki bakış açımız, bisikleti olamayan arkadaşlarımıza bisikleti ulaştırıp çocuklar için bisikleti eğlence ve spor haline dönüştürmek yetişkinler içinde bisiklet sürmeyi bir spor haline getirmek istiyoruz. İlçemiz genel olarak yokuşlu ve engebeli olmadığı için bisiklet sürmeye elverişlidir. Amacımız bisikleti yaygınlaştırıp herkesin bisiklet kullanmasını sağlamak ve sağlıklı bir toplum oluşmasını sağlamak, ayrıca bisiklet kullanımı hava kirliliğini azaltıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakan Bahadır, Bahçelievler, Çevre, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçelievler Belediyesi, 100 Bisiklet Hediye Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:37 Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 12:00:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler Belediyesi, 100 Bisiklet Hediye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.