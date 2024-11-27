Bahçelievler Belediyesi'nden Otopark Açıklaması: Vatandaşlara Hizmet Devam Edecek

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Bahçelievler Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan ve daha önce bir inşaat tarafından yapılan katlı otoparkın işletme süresiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı. Otoparkın vatandaşların hizmetine devam edeceği belirtildi.

Bahçelievler'de yer alan otopark yeri ile ilgili yaşanan olaylara ilişkin Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kefelioğlu, açıklama yaptı. Açıklamada otoparkın ruhsatının belediyeye ait olduğu ve kullanım süresinin bittiğini belirten Kefelioğlu, "Bahçelievler'de yer alan Ağaoğlu Toplu Yapıları, 22 parsel üzerinde 29 binadan oluşmakta ve toplamda 1248 daireden oluşmaktadır. Yapılan incelemelerde, otopark ihtiyaçlarının yüzde 86'sının kendi parsellerinde karşılandığı, kalan 122 araçlık otopark ihtiyacı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gerekli ödemelerin yapıldığı belirlenmiştir. Ağaoğlu Toplu Yapıları'ndan bağımsız olarak, mülkiyeti Bahçelievler Belediyesi'ne ait olan bin 148 araç kapasiteli, 38 bin 729 metrekarelik katlı otopark, 2010 yılında ruhsatlandırılmıştır. Yapılan incelemelerde, bu otoparkın toplu yapılarla hiçbir aidiyet ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir" dedi.

2019 yılından bu yana otoparkın toplu yapının sakinlerine bedelsiz verildiği söyleyen Kefelioğlu, "2019 yılında alınan mahkeme kararında, otoparkın Akdeniz İnşaat tarafından yapıldığı gerekçesiyle inşaat giderlerinin Bahçelievler Belediyesi'nden tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak, kamu yararını gözeten bir çözümle, Bahçelievler Belediyesi ve Akdeniz İnşaat arasında imzalanan protokol kapsamında, Belediye, ecrimisil taleplerinden vazgeçmiş ve Akdeniz İnşaat ise 5 yıl boyunca herhangi bir bedel talep etmeden, otoparkın toplu yapı sakinlerinin kullanımına sunulmasını kabul etmiştir" ifadelerine yer verdi.

"CHP İl Başkanı kamuoyunu yanıltan bilgiler veriyor"

Kasım ayının başından itibaren kullanım hakkının mahkeme kararıyla belediyeye geçtiği vurgulayan Kefelioğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığından kamuoyuna yanıltıcı bilgiler verdiğini belirterek, "Bu süre sonunda, 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren otoparkın işletme hakkı Bahçelievler Belediyesi'ne geçecek ve toplu yapı sakinleri abonman ücretlerini doğrudan belediyeye ödeyecektir. Son günlerde, söz konusu süreçle ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar ve provokatif girişimler yaşanmaktadır. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat ve CHP'li İBB ve Bahçelievler Meclis Üyesi Gencay Özcan, Ağaoğlu Toplu Yapıları'na gelerek, olayları siyasallaştırmaya ve manipüle etmeye yönelik açıklamalarda bulunmaktadır. Bu tür girişimler, çözüm odaklı süreci baltalayan ve toplumu gereksiz yere kutuplaştıran bir tutum sergilemektedir" dedi.

"Otopark vatandaşlara hizmet etmeye devam edecek"

Otoparkın vatandaşların hizmetinde kalmaya devam edeceğini belirten Başkan Yardımcısı Kefelioğlu, "Bahçelievler Belediyesi olarak, kamu yararını gözeten bir anlayışla hareket etmeye ve bu süreçte adil, şeffaf ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam ediyoruz. Söz konusu otopark, 01 Kasım 2024 itibarıyla belediyemiz tarafından işletilecek ve toplu yapı sakinlerinin hizmetine sunulmaya devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızı, bu süreçte yanlı bilgilere itibar etmemeye ve belediyemiz tarafından yapılan resmi açıklamaları dikkate almaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL