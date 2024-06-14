Bahçelievler Belediyesi Tatlı İmalathanelerine Hijyen Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi Tatlı İmalathanelerine Hijyen Denetimi Yaptı

Bahçelievler Belediyesi Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, toplamda 82 tatlı imalathanesine hijyen denetimi yaptı. Denetimler neticesinde 9 işletme eksiklerini gidermeleri için uyarı alırken, 3 İşletme ise üretimden men edilerek mühürlendi.

14.06.2024 09:08
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Bahçelievler Belediyesi Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, toplamda 82 tatlı imalathanesine hijyen denetimi yaptı. Denetimler neticesinde 9 işletme eksiklerini gidermeleri için uyarı alırken, 3 İşletme ise üretimden men edilerek mühürlendi.

Bahçelievler Belediyesi Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tatlı imalathanelerine hijyen denetimi yaptı. Denetimler bayram nedeniyle üretim miktarlarının artması göz önünde bulundurularak vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda üretilen gıda ürünlerine ulaşabilmeleri için gerçekleştirildi. Denetim sırasında işletmelerin ruhsatlarına, çalışanların üretim kurallarına uyup uymadıklarına, periyodik sağlık kontrolünden geçip geçmediklerine, üretim yerlerinin temizliğine, maliye kayıtlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan İşletme Kayıt Belgesi'ne de bakıldı. Denetimler neticesinde toplam 82 işletmeden 9'u eksiklerini gidermeleri için 15 gün yasal süre ile uyarı alırken, 3 İşletme ise üretimden men edilerek mühürlendi.

"İş yerinde halk sağlığı açısından çapraz bulaşma riskinin olduğu tespit edilmiştir"

Kurallara uymayan bir iş yerinin mühürlenen esinden sonra konuşan Bahçelievler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Gıda Teknikeri Funda Durak, "Söz konusu iş yerinde halk sağlığı açısından çapraz bulaşma riskinin olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı iş yeri Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürleme gerçekleşti" dedi.

"15 günlük bir yasal süreç işleme alındı"

Denetim sonrası bir iş yerinin aldığı uyarı hakkında bilgi veren Durak, "İş yeri ile alakalı gıda hijyen açısından eksiklik tespit edildi. İş yeri yetkilisine bunların bilgisi verildi. Zabıta ekipleri tarafından da tebligatı yapıldı. 15 günlük bir yasal süreç işleme alındı. Denetimlerimiz devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Denetimlerimize yoğunluk verdik"

Hijyen kurallarına uyan bir iş yeri denetimi sonrası konuşan Durak, "Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın talimatları doğrultusunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü yıl boyunca gıda üretim ve satış yerlerine denetim gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesi gıda satış ve gıda üretim alanlarındaki yoğunluğun artması nedeniyle denetimlerimize yoğunluk verdik" ifadelerini kullandı.

"Eksikliği olan işletmelere gerekli yaptırımlar uygulandı"

Kurallara uyan bir iş yerine denetim sonrası teşekkür eden Bahçelievler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Gıda Teknikeri Muhammet Şahin, "Tüm Bahçelievler ilçesinde denetimlerimiz devam ediyor. Eksikliği olan işletmelere gerekli yaptırımlar uygulandı. Gerek üretimi ve gerek satış alanıyla hijyenik şartları sağlayan işletmecimize teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler Belediyesi Tatlı İmalathanelerine Hijyen Denetimi Yaptı - Son Dakika

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