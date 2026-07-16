Bahçelievler\'de 15 Temmuz şehitleri yürüyüşle anıldı

İstanbul Bahçelievler'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katılımıyla 100 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşte 15 Temmuz şehitleri anılırken, CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bırakıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında düzenlenen programda vatandaşlar, Şirinevler Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağı ve pankartlar eşliğinde Bahçelievler Hükümet Konağı önüne kadar yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar tekbir getirerek 15 Temmuz şehitlerini andı. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Doç. Dr. Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakıldı

Yürüyüş güzergahında bulunan CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası önünde vatandaşlar tarafından siyah çelenk bırakıldı. Vatandaşlar, Bahçelievler Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında CHP'li iki meclis üyesinin 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere ilişkin kullandıkları ifadeleri protesto etti.

"O hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyonu bir araya geldi"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Doç. Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu belirterek, "Bugün hem hüzünlüyüz hem de sevinçliyiz. Hüzünlüyüz çünkü 10 yıl önce asker ve polis kılığına girmiş hainler ülkemize darbe girişiminde bulundu. Milletimizin vergileriyle yetişen FETÖ mensuplarının gerçekleştirdiği bu hain kalkışma hepimizi derinden üzdü. Aynı zamanda bugün sevinçliyiz. Çünkü o hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyonu bir araya geldi ve darbe girişimine geçit vermedi. Bu uğurda 263 vatandaşımız şehit oldu, yaklaşık 2 bin vatandaşımız da gazi oldu. Ülkemiz dimdik ayakta kaldı, bağımsızlığını ve özgürlüğünü korudu" dedi.

"Tekerlekli sandalyeyle havalimanına kadar gittim"

Geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdüren Ramazan Sincar da darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı. O gece Cumhurbaşkanı'nın vatandaşları sokağa davet eden çağrısının ardından evde kalmadığını söyleyen Sincar, "Arkadaşlarımla birlikteydim. Televizyonda darbe girişimini görünce dışarı çıkmaya karar verdik. Trafik kazası geçireli üç yıl olmuştu. Tekerlekli sandalyeyle Yeni Bosna'dan havalimanına kadar gittim. F-16'lar üzerimizde alçak uçuş yapıyordu. Arkadaşım tankların farlarını söküyordu. O geceyi bizzat yaşadım. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu. - İSTANBUL