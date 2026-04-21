Bahçelievler\'de 100 vatandaşa bisiklet dağıtım töreni

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 20:49  Güncelleme: 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesi tarafından gençleri spora teşvik etmek ve çevre dostu ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla her ay düzenlenen ve 100 vatandaşa bisiklet dağıtımı yapıldı. Zafer Mahallesi'nde düzenlenen "Bisiklet Dağıtım Töreni" programının 39'uncusu gerçekleştirildi. Programda sosyal medya üzerinden yapılan başvurular arasından kura ile belirlenen 100 vatandaş bisikletlerine kavuştu. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ve vatandaşlar katıldı. Programa çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Belediye Hakan Bahadır, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şimdiden kutlu olsun. Hep birlikte kutlayacağız. Ancak bir yandan da üzgünüz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü olaylar hepimizi derinden etkiledi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki ilçemizde okullarımızla ilgili herhangi bir sorun yoktur. Sayın Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz ve polis teşkilatımızın koordinasyonunda her okulda bir polis arkadaşımız var. Belediyemiz de yıllardır okul giriş-çıkış saatlerinde gerekli önlemleri almaya devam etmektedir. Bu konuda hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Ancak bu yaşananlardan hepimizin ders çıkarması gerekiyor. Hepimizin amacı özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin iyi yetişmesi. İyi olması. Bir mesleğinin olması. Onun için uğraşıyoruz. Belediye olarak bunu yapıyoruz. Şimdi bisiklet dağıtacağız. 39.'sunu düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuğu bisiklet alan Zehra Altuntaş, "Güzel oldu. Kızım çok mutlu oldu. Çok istiyordu. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hakan Bahadır, bizlere, çocuklara her şekilde çok güzel etkinlikler yapıyor. Çok memnunuz" dedi.

Bisikleti alan Hümeyra Altuntaş, "Bisikleti alıp tur atmak istiyorum. Çok heyecanlıyım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bahçelievler, Belediye, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:23:03. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.