Bahçelievler\'de 100 vatandaşa bisiklet dağıtım töreni

Bahçelievler Belediyesi tarafından her ay düzenlenen bisiklet dağıtımının 39'uncusu gerçekleştirildi. Törende, kura ile belirlenen 100 Bahçelievler'li vatandaşa bisikletleri teslim edildi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından gençleri spora teşvik etmek ve çevre dostu ulaşımı yaygınlaştırmak amacıyla her ay düzenlenen ve 100 vatandaşa bisiklet dağıtımı yapıldı. Zafer Mahallesi'nde düzenlenen "Bisiklet Dağıtım Töreni" programının 39'uncusu gerçekleştirildi. Programda sosyal medya üzerinden yapılan başvurular arasından kura ile belirlenen 100 vatandaş bisikletlerine kavuştu. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ve vatandaşlar katıldı. Programa çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Belediye Hakan Bahadır, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şimdiden kutlu olsun. Hep birlikte kutlayacağız. Ancak bir yandan da üzgünüz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü olaylar hepimizi derinden etkiledi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki ilçemizde okullarımızla ilgili herhangi bir sorun yoktur. Sayın Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz ve polis teşkilatımızın koordinasyonunda her okulda bir polis arkadaşımız var. Belediyemiz de yıllardır okul giriş-çıkış saatlerinde gerekli önlemleri almaya devam etmektedir. Bu konuda hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Ancak bu yaşananlardan hepimizin ders çıkarması gerekiyor. Hepimizin amacı özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin iyi yetişmesi. İyi olması. Bir mesleğinin olması. Onun için uğraşıyoruz. Belediye olarak bunu yapıyoruz. Şimdi bisiklet dağıtacağız. 39.'sunu düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuğu bisiklet alan Zehra Altuntaş, "Güzel oldu. Kızım çok mutlu oldu. Çok istiyordu. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hakan Bahadır, bizlere, çocuklara her şekilde çok güzel etkinlikler yapıyor. Çok memnunuz" dedi.

Bisikleti alan Hümeyra Altuntaş, "Bisikleti alıp tur atmak istiyorum. Çok heyecanlıyım" diye konuştu. - İSTANBUL