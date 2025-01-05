Bahçelievler'de 4. Geleneksel Hamsi Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Bahçelievler'de 4. Geleneksel Hamsi Festivali Düzenlendi

Bahçelievler\'de 4. Geleneksel Hamsi Festivali Düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi, 4. Geleneksel Hamsi Festivali'nde 10 bin vatandaşa 4 ton hamsi ikram etti. Festivalde konuşan Başkan Bahadır, Anadolu kültürünü metropol alanlarda birleştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

05.01.2025 16:54  Güncelleme: 16:58
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Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Hamsi Festivali'nde 10 bin vatandaşa 4 ton hamsi ikram edildi. Festivalde konuşan Başkan Bahadır " Yaklaşık 4 ton hamsi dağıtıyoruz. Bu tarz festivaller ile Anadolu'muzun renklerini metropol yerlerde birleştirip insanlarımızı bir araya getiriyoruz" dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 4. Geleneksel Hamsi Festivali Bahçelievler Belediyesi Hükümet Konağı önünde düzenlendi. Festivalde 10 bin vatandaşa 4 ton hamsi ikram edildi. Programa Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, sanatçılar Sinan Sami ve Sedat Keskin, fenomen Reşat Hacıahmetoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Festival neticesinde Karadeniz'in kültürü, lezzetleri ve müziği Bahçelievler'e taşındı. Alana kurulan çadırlarda Karadeniz mutfağının eşsiz lezzetlerinin tadına bakan vatandaşlar kemençe eşliğinde horon oynadı. Karadeniz'in sevilen sanatçılarının sahne aldığı etkinlik gün boyu devam edecek. Festivale katılan Eski Bakan Soylu, Başkan Bahadır eşliğinde vatandaşlara balık ekmek ikram edip, alandaki yöresel ürünler satan stantları gezdi. Programda ilgiyle karşılanan Bahadır ve Soylu vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"Hamsi, berekettir, bolluktur"

Belediye Başkanlığı'nın sadece iş yapmak değil, gönül yapmak olduğunu belirterek konuşmalarına başlayan Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bahçelievler Belediye Başkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Hamsi, berekettir, bolluktur. Bugün burada hem insan bereketi, hem kültürümüz var. Bahçelievler'i kucakladığı için bu millet ona bir kere daha fırsat verdi. Bu dönemde de büyük hizmetleri gerçekleştireceğine inanıyorum. Müziğiyle, horonuyla, hamsisiyle bugün burada Karadeniz var. Sadece bugün değil yılın 365 günü bütün hemşerileriyle kucaklaşan bir anlayış var. İnsan ölür, kalır eseri; eşek ölür kalır semeri. Eserleri ve hizmet anlayışıyla beraber süreci yöneten bir başkana ancak teşekkür edilir" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 4 ton hamsi dağıtıyoruz"

Festivalde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz Karadeniz günlerinde Hamsi Festivali'mizi yapıyoruz. Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşrifleri için teşekkür ediyorum. Kendisi bir Karadenizli olması dolayısıyla bizi kırmayıp geldi. Yaklaşık 4 ton hamsi dağıtıyoruz. Bu tarz festivaller ile Anadolu'muzun renklerini metropol yerlerde birleştirip insanlarımızı bir araya getiriyoruz. Vatandaşlarımızın çocukları gelenek göreneklerini görüyorlar. İstanbullu komşularımı Bahçelievler'e bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Başkanımıza Allah uzun ömür versin"

Programı beğendiğini söyleyen Mustafa Altun, "Başkanımızdan memnunuz. Programı güzel buldum. Balık ekmek güzel. Bir tane daha yemeyi düşünüyorum. Başkanımıza Allah uzun ömür versin" dedi.

"Belediyeyle iç içeyiz"

Belediyenin çalışmalarını beğendiğini dile getiren Şirin Güneş, "Program güzel. Hamsimizde güzel. Belediyeyle iç içeyiz çalışmalarını beğeniyoruz. Yola devam" diye konuştu.

"Program çok güzel"

Festivalde konuşan Hazal Türkaslan, "Program çok güzel, çok beğendik. Hakan Bahadır'a teşekkür ediyoruz. Belediyemizin etkinliklerini çok seviyoruz. İyi ki varlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler'de 4. Geleneksel Hamsi Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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