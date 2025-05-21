Bahçelievler'de Anne ve Çocuk Etkinlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Bahçelievler'de Anne ve Çocuk Etkinlik Merkezi Açıldı

21.05.2025 16:36
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Bahçelievler'de, anneler ve çocukları için özel olarak tasarlanmış bir etkinlik merkezi açıldı. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bu merkez sayesinde çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinin destekleneceğini belirtti.

Bahçelievler'de Anne ve Çocuk Etkinlik Merkezi açıldı

Anneler çocuklarıyla beraber etkinliklere katılacak

İSTANBUL - Bahçelievler'de Anne ve Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışını Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır yaptı. Açılışta konuşan Başkan Bahadır, " Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz, 2'nci ve 3'üncüsünü çok yakında açacağız" dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından ilçede oluşturulan Anne ve Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe sakinleri ile çok sayıda anne ve çocukları katıldı. Başkan Bahadır açılışta yaptığı konuşmada 24-36 ay aralığındaki çocuklar ile annelerinin birlikte katılım sağlayacağı merkezin çocukların gelişimini destekleyeceğine dikkat çekti. Sonrasında açılış kurdelesi kesilirken alanda etkinlikler de yapıldı. Öte yandan merkezle çocuklar, akranlarıyla bir arada olma fırsatı yakalarken anneleriyle birlikte nitelikli zaman geçirme fırsatı elde edecek. Her oturumda 10 çocuk ve annesi yer alırken bu şekilde çocukların sosyal gelişimleri de desteklenecek. Alanda günlük 40, haftalık 100 farklı çocuk ve ailesi bu hizmetten yararlanabilirken çocuklar haftada 2 gün, birer saatlik seanslarla merkeze katılabilecek.

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Çocuklar ile annelerinin etkinliklere birlikte katılım sağlayacağı merkezin önemli bir proje olduğunu aktaran Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çocukların gelişimini birçok projeyle desteklediklerine dikkat çekti. Sözlerini sürdüren Başkan Bahadır, "Bugün burada Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz, 2'nci ve 3'üncüsünü çok yakında açacağız. Anne ve çocuk 24 ve 36 aylık beraber geliyor, yanlarında bir öğretmen oluyor, bu konsept Türkiye'de yok" dedi.

Kaynak: İHA

Hakan Bahadır, Bahçelievler, Belediye, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçelievler'de Anne ve Çocuk Etkinlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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