Bahçelievler'de Kurban Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Bahçelievler'de Kurban Bayramı coşkusu

09.07.2022 15:50
Bahçelievler'de Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek için Bahçelievler Belediyesinin hizmete sunduğu alanlara giden vatandaşlar, randevu sistemiyle sıra beklemeden kurban ibadetlerini yerine getirdi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek için Bahçelievler Belediyesinin hizmete sunduğu alanlara giden vatandaşlar, randevu sistemiyle sıra beklemeden kurban ibadetlerini yerine getirdi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazının hemen ardından kurbanlarını kesmek için tahsis edilen alanlarda toplandı. Bahçelievler Belediyesi'nin hizmete sunduğu Çobançeşme Kurban Kesim Alanı'na gelen vatandaşlar kendilerine verilen randevu ile sıra beklemeden kurban ibadetlerini yerine getirdi.

Günlük 250 büyükbaş ve bin küçükbaş kurban kesim kapasitesi bulunun alanda bir kurban 15 dakika içerisinde kesilerek parçalara ayrılıyor. Hijyenik koşullar gözetilerek hizmet verilen kurban kesim alanında 50 usta kasap ve yardımcıları görev alıyor. Kesilen kurbanlıklar hijyenik poşetler içerisinde vatandaşlara teslim ediliyor. Ayrıca Bahçelievler Belediyesi'nin ilgili birimleri kurban kesim süresi boyunca alanın düzeni ve temizliği görevini aralıksız sürdürüyor. Alanda vatandaşların kurban kesim sıralarını beklerken dinlenebileceği ikram alanları, araçları için otopark alanı da yer alıyor.

Bayramın ilk günü Bahçelievler'de Kurban satış ve kesim alanlarını denetleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, alanda kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla bayramlaştı. Geçen yıllarda Kurban Bayramı'nı pandeminin gölgesinde buruk geçirildiğini belirten Başkan Bahadır, bu yıl normalleşmenin de gelmesiyle daha iyi şartlarda bir bayram yaşandığını belirtti. Başkan Bahadır, "Bahçelievler'deki komşularımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için bu bayramda da ekiplerimizle görevimizin başındayız. Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kurbanlık aldıkları keçi doğum yapınca kesmekten vazgeçti Kurbanlık aldıkları keçi doğum yapınca kesmekten vazgeçti KURBANLIK ALDIKLARI KEÇİ DOĞUM YAPINCA KESMEKTEN VAZGEÇTİ KURBANLIK ALDIKLARI KEÇİ DOĞUM YAPINCA KESMEKTEN VAZGEÇTİ
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler'de Kurban Bayramı coşkusu - Son Dakika

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