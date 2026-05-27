Bahçelievler'de ilk kurban kesimleri yapıldı
Bahçelievler'de ilk kurban kesimleri yapıldı

27.05.2026 09:32  Güncelleme: 09:52
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan modern ve hijyenik kurban kesim alanında vatandaşlar ibadetlerine başladı. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, alanda yaklaşık 500 büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvanın kesileceğini açıkladı.

İstanbul Bahçelievler'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan modern kurban kesim alanında vatandaşlar kurban kesim ibadetlerine başladı.

Kurban Bayramı'ndan vatandaşların İslam'a uygun ve hijyen şekilde kurban ibadetlerini yapmaları için Bahçelievler Belediyesi tarafından kurban kesim alanı hazırlandı. Sabah namazı sonrasında vatandaşlar, kurban kesim alanında yer alarak kurbanlıklarını kesmeye başladı. Kurban kesin alanına gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ortalama 500 büyükbaş, beş bine yakında küçükbaş kesimi yapılacak"

Alanı da denetleyen Başkan Bahadır, "Mübarek Kurban Bayramı'nızı kutluyorum. Kurban bayramının amacı ve niyeti belli. Teslimiyet ve paylaşmak. Bizde bu konuda Bahçelievler'de ve Bahçelievler dışından da alanımız çok geniş olduğu için İstanbul'un belki de 3'te birine vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir kurban pazarımız var aşağıda büyükbaş ve küçük baş olarak ayrı. Ortalama 500 büyükbaş, beş bine yakında küçükbaş kesimi yapılacak. Buradaki her şey hijyen içinde. Veteriner arkadaşlarımız kesimde ve satışta başlarındaydı. 3'üncü ikindi namazına kadar Bahçelievler Belediyesi olarak vatandaşımıza hizmet vereceğiz. Gelenler ayrıca dinleniyorlar, çayını çorbasını içiyorlar. Sırası geleni anons ediyor arkadaşlarımız. Kesilip parçalanıyor sonrasında vatandaşlarımıza komşularımıza veriliyor" dedi.

Kurban kesimi için gelen Recep Kollukçu, "Vazifemizi yerine getirdik. Bütün İslam aleminin kurban bayramını kutlarım. Ülkemize milletimize hayır, huzur, afiyet barış getirsin. Biraz yoğunluk var ama her şey temiz hijyenik. Güzel koşullarda temiz koşullarda halledebiliyoruz. Araya perdeler koymuşlar sıraya göre çağırıyorlar daha rahat oluyor. Anons ediliyor. Vekaletler dinimize uygun şekilde yapılıyor. Allah kabul etsin" diye konuştu.

Kurban ibadeti için gelen bir başka vatandaş Halil Laz ise, "Tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum. Allah Filistin'dekilere yardımcı olsun inşallah. Kesemeyenlerinde Allah yardımcısı olsun. Çok güzel heyecanlı bir ortam" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
