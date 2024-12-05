Bahçelievler'de 'Yarısı Bizden' Kampanyası Kapsamında Yıkım Başladı - Son Dakika
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Bahçelievler'de 'Yarısı Bizden' Kampanyası Kapsamında Yıkım Başladı

Bahçelievler\'de \'Yarısı Bizden\' Kampanyası Kapsamında Yıkım Başladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Yarısı Bizden' kampanyası çerçevesinde Bahçelievler'de 6 bloklu bir sitenin ilk bloğunun yıkım işlemi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, vatandaşları kampanyadan yararlanmaya davet etti.

05.12.2024 16:00  Güncelleme: 16:09
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyası çerçevesinde Bahçelievler 6 bloklu sitenin ilk bloğunun yıkımına başlandı.

Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında Bahçelievler'de bir çok bina yenileniyor. Son olarak Çobançeşme Mahallesi'nde bulunan 6 bloktan oluşan ve 166 dairesi bulunan Akın sitesinin ilk bloğunun yıkım işlemi düzenlenen törenin ardından gerçekleştirildi. Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır vatandaşı kampanyadan yaralanmaya çağırarak "Çobançeşme Mahallesi'nde burada 6 bloklu bir site var. 166 daire bulunuyor bunu bugün sıkıntısız güle oynaya yıkacağız. Bismillah dedik yıkım başladı. Yerine yenisini yapacağız. Her zaman söylüyoruz deprem öldürmüyor bina öldürüyor. O yüzden vatandaşlarımıza sesleniyorum gelin bakanlığımızın ve sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı yarısı bizden kampanyası imkanı var. Bundan yararlanmalarını istiyoruz. Biz lüks binanın yanında değiliz biz çürük binaya karşıyız. Çürük binadan ve lüksten vazgeçelim. Vatandaşlarımız biraz kendilerini sıkacaklar müteahhit arkadaşlarımız da sürümden kazanarak onlara yardımcı olacak. Vatandaşlarımızın emeklisi, asgari ücretle veya yalnız yaşayanı var onlara da biz her konuda yardımcı olacağız. Yeter ki gelin deprem belasından iş birliğiyle kurtulalım sağlam evlere geçelim. Yakında da inşallah Arel bölgesi var yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı 1670 dairenin olduğu yere TOKİ el atacak. Yakında oranın yıkım ve temellerini atacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler'de 'Yarısı Bizden' Kampanyası Kapsamında Yıkım Başladı - Son Dakika

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