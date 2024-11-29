(VAN)- Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, "Bilsinler ki Bahçesaray'ın halkı biziz. Bahçesaray halkıyla birlikte dimdik ayaktayız. Bahçesaray'ımız sadece bir belediye binasından ibaret değildir" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyum atanan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır belediye'nin önüne gelerek kısa bir açıklama yaptı. Hazır'ın açıklaması şu şekilde:
"Bilsinler ki Bahçesaray'ın halkı biziz. Bahçesaray halkıyla birlikte dimdik ayaktayız. Bahçesarayımız sadece bir belediye binasından ibaret değildir. Halkımızla 31 Mart'ta kazandığımız gibi yine halkımızla birlikte bütün çalışmalarımızı yürüteceğiz."
Son Dakika › Yerel › Bahçesaray Belediye Başkanı Hazır: 'Halkımızla Dimdik Ayaktayız' - Son Dakika
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