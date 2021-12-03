Liseli öğrenciler ise tekerlekli sandalye ile basketbol oynadılar. - DÜZCE

Düzce Bahçeşehir Koleji Değerler Eğitimi kapsamında "Farklılıklara Saygı" temasını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirdi. Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri görme engellileri anlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğle yemeklerini gözleri kapalı şekilde yediler.

Son Dakika › Yerel › Bahçeşehirli öğrenciler engelli farkındalığı için gözleri kapalı yemek yedi - Son Dakika

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