Özel Düzce Bahçeşehir Koleji öğrencileri farkındalık oluşturdu. Öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle öğle yemeklerini gözleri kapalı yediler, tekerlekli sandalyede basketbol oynadılar.
Düzce Bahçeşehir Koleji Değerler Eğitimi kapsamında "Farklılıklara Saygı" temasını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirdi. Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri görme engellileri anlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğle yemeklerini gözleri kapalı şekilde yediler.
Liseli öğrenciler ise tekerlekli sandalye ile basketbol oynadılar. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Bahçeşehirli öğrenciler engelli farkındalığı için gözleri kapalı yemek yedi - Son Dakika