Bahreyn\'de İran Saldırısı: 1 Ölü

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin başkenti Manama'daki sivil bir binayı hedef alan İran saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralananların olduğunu açıkladı.

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürüyor. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, ülkenin başkenti Manama'daki sivil bir binaya İran tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu aktarıldı. Bahreyn basını saldırının ofis ve dairelerin bulunduğu çok katlı bir binayı hedef aldığını duyururken, saldırı nedeniyle meydana gelen hasar amatör kameralara yansıdı.

Sirenlerin çaldığı açıklanmıştı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, ülkeyi hedef alan bir saldırı nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilerek vatandaşlara güvenli alanlara sığınma çağrısı yapılmıştı. - MANAMA