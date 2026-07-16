Bahreyn ve Kuveyt'te Hava Saldırıları!

Bahreyn ve Kuveyt, yeni insansız hava aracı ve füze saldırılarına hedef olduklarını duyurdu.

ABD'nin İran'ın askeri altyapısına yönelik saldırıları sürerken İran'dan ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik yeni misillemeler geldi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğu ve birçok bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi. Halka sakin olma ve güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise ülkenin yeni insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığı kaydedildi. Hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiği belirtilerek, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme çabalarının sonucudur" hatırlatmasında bulunuldu. Halka resmi makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. - MANAMA