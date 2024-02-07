Bakan Bayraktar Zonguldak\'ta esnafı ziyaret etti

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir vatandaş Bakan Bayraktar'dan, şehirdeki kaçak maden ocaklarının kapatılmasını talep etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak ziyareti çerçevesinde Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Bayraktar, sendikanın çalışmaları hakkında bilgiler aldıktan sonra esnaf gezisi gerçekleştirdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile birlikte Bakan Bayraktar'ı gören vatandaşlar, Bayraktar ile sohbet etti. Bakanın karşılaştığı bir kadın kaçak maden ocaklarının kapatılmasını, maden şirketlerinde çalışanların ise haklarının verilmesini istedi. Aile olarak mağdur olduklarını ifade eden kadın, "Ne olursunuz Bakanım, bizim madencilerimize bir çözüm bulun. Gerçekten şirketler olsun, kaçak ocaklar olsun, öncelikle kaçak ocaklar kapatılsın ve şirket ocakları da artık haklarını versin. Haklarını alamadıkları için doğru düzgün de çalışamıyorlar. Biz aileler olarak mağdur durumda kalıyoruz. Biz bu sıkıntıyı artık yaşamak istemiyoruz" dedi.

Kadını dinleyen Bakan Bayraktar, "Denetliyoruz, yine açıyorlar" dedi.

Bakan Bayraktar, esnaf ziyaretinin ardından Zonguldak Valiliğine hareket etti. Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından yapılan karşılama törenine AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve protokol üyeleri katıldı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bayraktar, Vali Hacıbektaşoğlu'ndan Zonguldak'taki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Bakan Bayraktar Valilik ziyaretinin ardından Ankara'ya hareket etti. - ZONGULDAK