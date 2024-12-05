Bakan Bolat Aşkabat'ta İhracat Fuarına Katıldı - Son Dakika
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Bakan Bolat Aşkabat'ta İhracat Fuarına Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan'da ihracat hedeflerini ve iş birliğini vurguladı.

05.12.2024 11:32
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aşkabat'ta düzenlenen 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, Aşkabat'ta düzenlenen 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katıldı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fuar çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, karşılıklı yatırımları artırmak ve 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bolat, "Bu çerçevede farklı sektörlerden firmalarımızın katılımıyla Aşkabat'ta düzenlediğimiz fuarın, gıda, tekstil, otomotiv, inşaat malzemeleri başta olmak üzere iş birliği alanlarımızın çeşitlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, bakanlık olarak sürdürülebilir ihracat artışı vizyonu doğrultusunda, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamak için ihracatçılarla el ele çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Fuar çerçevesinde, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliyev ile görüştüklerini de anlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmede 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefimize ulaşma noktasında atılacak adımları, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın güncellenmesi sürecini, firmalarımızın sürdürdüğü müteahhitlik projelerini ve gelecekteki muhtemel iş birliği alanlarını değerlendirdik. Çok sayıda ihracatçı şirketimizin de yer aldığı fuarda da vurguladığımız üzere Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile ortaklığımızı güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye kararlıyız." - AŞKABAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Bolat Aşkabat'ta İhracat Fuarına Katıldı - Son Dakika

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