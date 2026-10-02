Bakan Çiftçi, 99 metrelik MPMS-1 denize indirildikten sonra Kocaeli\'de cuma namazı kıldı

Bakan Çiftçi, 99 metrelik MPMS-1 denize indirildikten sonra Kocaeli'de cuma namazı kıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1'in denize indirilmesi sonrası Başiskele'de cuma namazı kıldı. Namazın ardından cami cemaatiyle sohbet eden Çiftçi Yalova'daki programı için kentten ayrıldı.
Kocaeli'de programa katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli'de inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1'in denize indirilmesi sonrası Başiskele'de cuma namazı kıldı. 17 Ağustos Cami'nde kılınan cuma namazına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'da katıldı. Kılınan namazın ardından Bakan Çiftçi, cami cemaati ile bir araya gelerek sohbet etti. Bakan ardından Yalova'daki programı için kentten ayrıldı.
Kaynak: İHA
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