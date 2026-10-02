Bakan Çiftçi, 99 metrelik MPMS-1 denize indirildikten sonra Kocaeli'de cuma namazı kıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi, 99 metrelik MPMS-1 denize indirildikten sonra Kocaeli'de cuma namazı kıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi, 99 metrelik MPMS-1 denize indirildikten sonra Kocaeli\'de cuma namazı kıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'de Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1'in denize indirilmesi sonrası Başiskele'de cuma namazı kıldı. Namazın ardından cami cemaatiyle sohbet eden Çiftçi Yalova'daki programı için kentten ayrıldı.

Kocaeli'de programa katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli'de inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1'in denize indirilmesi sonrası Başiskele'de cuma namazı kıldı. 17 Ağustos Cami'nde kılınan cuma namazına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'da katıldı. Kılınan namazın ardından Bakan Çiftçi, cami cemaati ile bir araya gelerek sohbet etti. Bakan ardından Yalova'daki programı için kentten ayrıldı.

Kaynak: İHA
Sahil Güvenlik Komutanlığıİçişleri BakanıBaşiskelePolitikaKocaeliMalezyaYalovaGüncelYerelCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:45:59. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi, 99 metrelik MPMS-1 denize indirildikten sonra Kocaeli'de cuma namazı kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei