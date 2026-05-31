Bakan Çiftçi: Bayram evi matem evi olmasın

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin. Yaşanan kazaların büyük oranda sebebi aşırı hız ve yorgunluk" dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Çiftçi, 220 personel ile sırasıyla bayramlaştı ve personele kolonya ile çikolata ikram edildi. Ardından Bakan Çiftçi, kürsüde açılış konuşması gerçekleştirdi.

"Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin"

Kurban Bayramınızı en içten duyguları ile tebrik ettiğini ifade eden Çiftçi, "Baharın müjdesi olan cemrenin toprağa düştüğü gibi, ruhumuza bir sevinç olarak dolan bayramlarımızı Anadolu da bin yıllık Müslüman Türk milleti medeniyet terkibinde bir şölene dönüştürmüştür. Bayramları gönül coğrafyamıza ve mazlumlara uzanacak merhamet eli için bir vesile bir aracı kılmıştır. Müstesna bir zaman dilimi olan bayramlarımızda vatandaşlarımızın neredeyse 3'te 2'si memleketlerine gidiyor, sıla-i rahim yapıyor, sevdikleriyle buluşuyor. Biz de bu vesileyle bayram tatilinden dönüş yolunda olan her bir vatandaşımıza şu çağrıda bulunuyoruz. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin. Yaşanan kazaların büyük oranda sebebi aşırı hız ve yorgunluk. Lütfen kurallara uyalım, aşırı hızdan kaçınalım. Yorulduğumuz yerde mola verelim dinlenelim yolculuğa öyle devam edelim. Bayram tatilinden dönüş yolunda olan her bir vatandaşımıza hayırlı, güvenli ve sağlıklı yolculuklar diliyorum" diye konuştu.

Bakan Çiftçi, bayramlarda dahi görev başında olan güvenlik güçlerinin milletin huzur ve güvenliği için büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek, bayramların sevinç ve huzur içinde geçirilmesinde onların emeğinin önemli pay sahibi olduğunu ifade etti. Çiftçi, vatandaşların huzurunun, güvenlik güçlerinin çoğu zaman ailelerinden uzak geçirdiği görevlerinin ve fedakarlıklarının eseri olduğunu vurgulayarak teşekkür etti.

"15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler, Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar"

Özel Harekat Başkanlığının kurulduğu günden bugüne fedakarlığın ne demek olduğunu defalarca gösterdiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi. Merhum Hüseyin Nihal Atsız ne güzel diyor; Zafer ümit kaynağının bir çeşmesidir. Zafer birçok gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler ölse de bir gün. Gök kubbede kalacaktır seslerinden ün. Gönülleri birleşenler, selam sizlere, Uzaklarda dertleşenler, selam sizlere" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı ve gazilere sağlık ile afiyet temennisinde bulundu. Şehit ve gazilerin ailelerine teşekkür eden Çiftçi, güvenlik güçlerinin milletin gurur ve güven kaynağı olduğunu vurgulayarak, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi. - ANKARA