Bakan Ersoy Kocaeli'de akvaryum, millet bahçesi ve teleferik projesini gezdi - Son Dakika
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Bakan Ersoy Kocaeli'de akvaryum, millet bahçesi ve teleferik projesini gezdi

Bakan Ersoy Kocaeli\'de akvaryum, millet bahçesi ve teleferik projesini gezdi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli'de Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, İzmit Millet Bahçesi ve teleferik projesinde incelemelerde bulundu. Ersoy'a program boyunca Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.

Kocaeli'de temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, İzmit Millet Bahçesi ve teleferik projesinde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi program için Kocaeli'ye geldi. Bakan Ersoy, ilk önce AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kocaeli milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarının katıldığı kahvaltı programıyla bir araya geldi. Bakan Ersoy, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladıktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nda incelemelerde bulundu. Ardından İzmit Millet Bahçesi'ne geçen Bakan Ersoy, burada bulunan sanat merkezi ile Alev Alatlı Kütüphanesi'ni gezdi. Ersoy, beraberindeki heyetle Millet Bahçesi içerisindeki bir kafede bir süre oturdu. Kocaeli Teleferik Projesi ile devam eden programda Bakan Ersoy, teleferikle Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıktı. Burada proje ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Kocaeli programı kapsamında son olarak iş adamları ile görüştü. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bakan Ersoy'un kentteki temaslarıyla eş zamanlı olarak Kocaeli'nin 12 ilçesinde de saha programları gerçekleştirildi.

Program boyunca Bakan Ersoy'a Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Ersoy Kocaeli'de akvaryum, millet bahçesi ve teleferik projesini gezdi - Son Dakika

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