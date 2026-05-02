Bakan Ersoy\'un ikinci durağı Aydın Valiliği oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı olan Aydın'a geldi. Sabah saatlerinde düzenlenen törenle festivalin açılışını gerçekleştiren Bakan Ersoy'un Aydın'daki ikinci durağı ise Aydın Valiliği oldu. Valilik önünde Vali Yakup Canbolat ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Ersoy, çiçek takdiminin ardından Valilik Ziyaret Defteri'ni imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Ersoy, Vali Yakup Canbolat ve il protokolü ile görüştü. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Ersoy'un diğer adresi Aydın Büyükşehir Belediyesi oldu. Vali Canbolat ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy'a Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından çiçek takdim edildi. Aydın'da yapılan çalışmaların da görüşüldüğü ziyaretlerin ardından Bakan Ersoy, beraberindeki heyetle birlikte İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali için Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi'ne geçti. - AYDIN