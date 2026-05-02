Bakan Ersoy'un ikinci durağı Aydın Valiliği oldu - Son Dakika
Bakan Ersoy'un ikinci durağı Aydın Valiliği oldu

02.05.2026 14:22  Güncelleme: 14:24
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışı için Aydın'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ikinci durağı, Aydın Valiliği oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı olan Aydın'a geldi. Sabah saatlerinde düzenlenen törenle festivalin açılışını gerçekleştiren Bakan Ersoy'un Aydın'daki ikinci durağı ise Aydın Valiliği oldu. Valilik önünde Vali Yakup Canbolat ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Ersoy, çiçek takdiminin ardından Valilik Ziyaret Defteri'ni imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Ersoy, Vali Yakup Canbolat ve il protokolü ile görüştü. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Ersoy'un diğer adresi Aydın Büyükşehir Belediyesi oldu. Vali Canbolat ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy'a Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından çiçek takdim edildi. Aydın'da yapılan çalışmaların da görüşüldüğü ziyaretlerin ardından Bakan Ersoy, beraberindeki heyetle birlikte İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali için Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi'ne geçti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
İtalya’nın ünlü turizm bölgesi Toskana’da çıkan yangında 800 hektarlık alan kül oldu İtalya'nın ünlü turizm bölgesi Toskana'da çıkan yangında 800 hektarlık alan kül oldu
Kadıköy’de 1 Mayıs kutlamalarına katılan Özgür Özel: Seneye Taksim’deyiz Kadıköy'de 1 Mayıs kutlamalarına katılan Özgür Özel: Seneye Taksim'deyiz
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Almanya’ya giden Tedesco’ya sürpriz karşılama Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama

15:45
Türkiye Belediyeler Birliği’nde olaylı seçim sonuçlandı İşte kazanan isim
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
14:59
Okan Buruk’tan takıma rehavet uyarısı
Okan Buruk'tan takıma rehavet uyarısı
14:55
Görüntü endişe verici Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor
Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor
14:23
İstanbul’da çivi kabusu Lastikler patladı, trafik felç oldu
İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu
13:55
Tülay Özer’e son veda Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
