Bakan Göktaş, Afyonkarahisar\'daki Anne Kız Buluşması\'nda annelerle buluştu

Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'daki Anne Kız Buluşması'nda annelerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen Anne Kız Buluşması'na katıldı. Göktaş, anneler ve kızlarıyla sohbet edip güzel anılar biriktirdiklerini belirterek programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Sultandağı Anne Kız Buluşması'nda katıldı.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Göz göze, diz dize, anneli kızlı bir buluşma. Sultandağı Anne Kız Buluşması'nda kıymetli annelerimiz ve biricik kızlarıyla bir araya geldik. Hep beraber sohbet ettik, güzel anılar biriktirdik. Anneler ile kızları arasındaki bağı, iletişimi ve paylaşımı güçlendiren bu anlamlı programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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