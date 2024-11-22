Bakan Göktaş: "Bazı öğretmenlerimiz, bu kutsal mesleği icra ederken bedel ödemiş, vatan sevgisini ve insanlık onurunu canları pahasına korumuşlardır" - Son Dakika
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Bakan Göktaş: "Bazı öğretmenlerimiz, bu kutsal mesleği icra ederken bedel ödemiş, vatan sevgisini ve insanlık onurunu canları pahasına korumuşlardır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bazı öğretmenlerimiz, bu kutsal mesleği icra ederken bedel ödemiş, vatan sevgisini ve insanlık onurunu canları pahasına korumuşlardır.

22.11.2024 12:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bazı öğretmenlerimiz, bu kutsal mesleği icra ederken bedel ödemiş, vatan sevgisini ve insanlık onurunu canları pahasına korumuşlardır. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıraları, gelecek nesillere aktarılacaktır" dedi.

Bakan Göktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Ankara'da ikamet eden 3713 Sayılı Kanun Kapsamında ataması yapılan öğretmenler ve diğer şehit yakını, gazi, gazi yakını öğretmenler ile bir araya geldi. Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleşen buluşmada konuşan Bakan Göktaş, öğretmenlik mesleğinin sadece öğretmek olmadığını bunun yanında öğretmenlerin her bir öğrencinin yüreğine dokunarak onların yaşamlarına yön verdiğini söyledi.

"Bazı öğretmenlerimiz, bu kutsal mesleği icra ederken bedel ödemiş, vatan sevgisini ve insanlık onurunu canları pahasına korumuşlardır"

Öğretmenliğin, insanlık tarihinin en eski ve en saygın mesleklerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Bir öğretmen, yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda sevgi, şefkat ve adaletle yoğrulmuş bir geleceğin mimarıdır. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın hayallerine giden yolları aydınlatır; her bir öğrencinin yüreğine dokunarak onların yaşamlarına yön verir. Ancak bazı öğretmenlerimiz, bu kutsal mesleği icra ederken bedel ödemiş, vatan sevgisini ve insanlık onurunu canları pahasına korumuşlardır. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıraları, kalplerimizde daima yaşayacak ve onların mirası eğitim yoluyla gelecek nesillere aktarılacaktır. İsimleri sadece şehadet belgesinde değil, öğrencilerinin yüreğinde ve milletimizin hafızasında sonsuza dek kazınmıştır. Çünkü öğretmenlik, kimi zaman zorluklarla mücadele etmek, kimi zaman da büyük fedakarlıklarda bulunmaktır" ifadelerine yer verdi.

"Milletimizin geleceğini inşa etmek adına canlarını ortaya koydular"

Öğretmenlik görevini icra ederken birçok öğretmenin veya yakınının şehit edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, "Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen, Ayşenur öğretmen ve nice kahraman öğretmenlerimiz, yalnızca bir meslek icra etmekle kalmayıp, milletimizin geleceğini inşa etmek adına canlarını ortaya koydular. Bu kahramanlarımızın hikayeleri, yalnızca onların değil, hepimizin ortak hikayesidir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları, öğretmenlerimizin ülkemiz için ne büyük bir mücadele verdiğinin ve bu mesleğin nasıl bir onur taşıdığının simgesidir" ifadelerini kullandı.

"Devletimizin her zaman yanınızda olduğunu unutmayın"

Şehit öğretmenlerin emanetine daima sahip çıkacaklarını söyleyen Göktaş, "Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve bu kutsal görevin ne denli kıymetli olduğunu evlatlarımıza anlatmaktır. Şehit öğretmenlerimizin vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhuyla hepimize yol göstermektedir. Bu emaneti taşımak, her birimizin boynunun borcudur. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve gazilerimizin fedakarlıklarına sahip çıkmak, siz kıymetli yakınlarının huzurlu bir yaşam sürmesine destek olmak için yanınızdayız. Sizlerin vatan için gösterdiği fedakarlık, bizim için en büyük ilham kaynağıdır. Devletimizin her zaman yanınızda olduğunu unutmayın. Bakanlık olarak, hizmetlerimize büyük bir özveriyle devam edeceğimizi bilmenizi isterim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Göktaş: 'Bazı öğretmenlerimiz, bu kutsal mesleği icra ederken bedel ödemiş, vatan sevgisini ve insanlık onurunu canları pahasına korumuşlardır' - Son Dakika

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