Bakan Göktaş Kırıkkale\'de Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırıkkale Vailiği'ni ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentteki temasları kapsamında Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti. Bakan Göktaş, valilik binası önünde Vali Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali Makas'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Vali Makas, kente özgü kültürel bir armağan olarak halk ozanı Hacı Taşan'ın eserlerinin yer aldığı plak setini Bakan Göktaş'a hediye etti.

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve partililer tarafından karşılanan Bakan Göktaş, basına kapalı olarak burada bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, değerlendirme toplantısının ardından parti binası önünde vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KIRIKKALE