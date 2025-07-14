Bakan Göktaş: "Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Terörsüz Türkiye hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bakan Göktaş: "Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Terörsüz Türkiye hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir...

Bakan Göktaş: "Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Terörsüz Türkiye hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir...
14.07.2025 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Biz her zaman beraberiz. Terörsüz Türkiye süreci hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir süreç" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Biz her zaman beraberiz. Terörsüz Türkiye süreci hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir süreç" dedi.

Bakan Göktaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit ve gazi ailelerinin evlerini ziyaret etti. Göktaş, ziyaret kapsamında 23 Şubat'ta hayatını kaybeden 15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova'nın eşi Ganime Zorova'yı ve 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'in ailesini ziyaret etti. Daha sonra 15 Temmuz şehidi Ali Anar'ın ailesini ziyaret eden Göktaş, şehidin annesi, babası, eşi ve çocuklarıyla bir araya geldi. Göktaş, ayrıca Hakkari Çukurca'da 1996 yılında şehit olan Ömer Yener'in annesi Mukaddes Yener'i ziyaret etti. Ziyaretlerde dua edilmesinin ardından Bakan Göktaş, ailelere Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Ziyaretler sonrasında İhlas Haber Ajansı'na özel olarak konuşan Bakan Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecinin şehit aileleri ile birlikte yürütüldüğünü ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

"Dün olduğu gibi bugün, yarın, her daim şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağırısı ile milyonların vatanına sahip çıkmak için sokaklara döküldüğünü söyleyen Bakan Göktaş, "Kahramankazan 15 Temmuz hain darbe girişiminde gerçekten kahramanlığı ile cesareti ile fedakarlığı ile vatan sevgisi ile ön plana çıkan ilçelerimizden birisi. Bugün burada aziz şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi ve ailelerini ziyaret ediyoruz. Aslında 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sadece Kahramankazan'da değil tüm Türkiye'de milletimiz sokaklara çıktı. Vatanına, demokrasisine, ezanına sahip çıkmak için. Silahsız bir şekilde canlarını siper ettiler. Kahramankazan da Akıncı Üssü'ne çok yakın. Burada 9 şehit verdik, 92 gazimiz oldu o akşam. Tabi bizler o günde olduğu gibi bugün de ve her daim aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmaya, gazilerimizin ailelerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlara minnettarız. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Cumhurbaşkanımızın çağrısı her zaman örnek gösterildi. Onun çağrısı ile vatandaşlarımız, milletimiz gözünü kırpmadan bayrağına sarılıp sokaklara çıktı. Yurtdışındaki vatandaşlarımız elçiliklerin, konsoloslukların önünde demokrasi mücadelesi verdi. Bizler de sadece 15 Temmuz'da değil, her zaman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkıyoruz. Onlar bizlere emanet. Allah tekrar o günleri yaşatmasın. Dün olduğu gibi bugün, yarın, her daim şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Terörsüz Türkiye hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir süreç"

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de konuşan Göktaş, "Burada da şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Biz her zaman onlarla beraberiz. Terörsüz Türkiye hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir süreç. Dolayısıyla bizler her daim onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anmak istiyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Bakan Göktaş'a ziyaretlerinde AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Lütfiye Selva Çam ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Güvenlik, Türkiye, ankara, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Göktaş: 'Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Terörsüz Türkiye hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir... - Son Dakika

İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler "Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Macaristan’ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti Macaristan'ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

10:04
PKK’nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim ödemiş
PKK'nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim ödemiş
07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
17:01
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
16:43
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
16:13
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
15:47
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 10:33:21. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: "Şehitlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Terörsüz Türkiye hiçbir şekilde onlarsız bir süreç değil, onlarla beraber ilerlettiğimiz bir... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.